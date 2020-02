El saldo de los colombianos en la ida de la Copa Suramericana

Los equipos colombianos finalizaron su participación en la primera fase en la Copa Suramericana. El saldo parece ser bueno: Nacional, Millonarios y Cali jugaron de locales y ganaron, mientras que Pasto, el único que actuó de visitante, perdió solo por un gol.

El equipo colombiano que mejor desempeño tuvo en esta primera fase fue Nacional. En el Atanasio venció 3-0 a Huracán de Argentina y superó completamente a su rival. El engranaje del equipo antioqueño lo hizo mucho mejor que el globo en Medellín y con tres goles de diferencia tiene una ventaja importante para el juego de vuelta.



El saldo de Millonarios también es favorable. 2-0 venció a Always Ready boliviano, aunque la ventaja pudo ser mayor. El azul fue superior a su rival en gran parte del encuentro, pero le faltó ser más preciso en la definición para poder tener más goles sobre su rival.



Cali también actuó de local y también fue mejor que River Plate de Paraguay, pero un descuido dejó la serie 2-1. Aunque el resultado está a favor del equipo vallecaucano, ese gol puede pesar para el encuentro de vuelta. No obstante, este club paraguayo no tiene tanta historia ni tradición internacional, lo que puede pesar en su contra.



El único que terminó con saldo desfavorable fue Pasto, aunque jugó en condición de local. Perdió 1-0 contra Huachipato en Chile, pero en condición de local, y con el buen fútbol que ha mostrado hasta el momento, ilusiona con poder darle la vuelta a la serie.

Los partidos de vuelta

Huracán vs. Nacional: 19 de febrero



Always Ready vs.Millonarios: 20 de febrero



River Plate vs. Cali: 25 de febrero



Pasto vs. Huachipato: 26 de febrero