Deportivo Cali visita a Peñarol con el objetivo de avanzar en Copa

Deportivo Cali llegó a Montevideo en un vuelo chárter con la consigna de revertir este miércoles (5:15 p.m.) el 1-1 que permitió contra Peñarol en el estadio de Palmaseca en el primer partido de la segunda fase de la Copa Suramericana.

Los jugadores dicen estar motivados, pese a la igualdad ante este mismo rival la semana pasada y la reciente derrota 0-1 frente a Nacional por la Liga I-2019. Saben que un nuevo empate con goles obligará a cobros desde el punto penal, y que lo ideal es un triunfo para avanzar directamente a los octavos de final del certamen.



Peñarol acaba de coronarse campeón en su país y seguramente saldrá a asegurar la clasificación a la siguiente ronda del certamen continental desde los primeros minutos, por lo que el equipo colombiano deberá estar muy concentrado en defensa y atento a cualquier espacio que le deje, tal y como lo ha hecho con éxito en el campeonato doméstico.



No hay duda que si recupera argumentos como la velocidad de jugadores como Didier Delgado y Kevin Velasco, el talento de Carlos Rodríguez, el acompañamiento de Agustín Palavecino y la efectividad Juan Ignacio Dinenno podrían ser determinantes en el funcionamiento azucarero ante un rival apremiado en su cancha.



Lucas Pusineri señaló desde Montevideo que “llegamos con convicción, nadie nos regaló nada para estar acá y hoy por hoy tenemos la posibilidad de clasificación, sabemos que no va a ser fácil pero estamos con fuerza, Peñarol es un equipo duro, con historia internacional, pero nosotros también tenemos lo nuestro y con qué luchar, seguimos creyendo en la identidad que está mostrando el equipo, más allá de empatar o perder el plantel se muestra con ganas de vencer, con ganas de ser protagonista y eso es lo que espero este miércoles”.



El timonel argentino agregó que “Peñarol es un rival que nos marcó en nuestro estadio, se encontró con u regalo que supo aprovechar y nosotros contamos con gente con posibilidad de hacer goles, más allá del cansancio que tenemos todos, el equipo sigue tratando de quedarse con cosas importantes. La clave es mantener la fortaleza mental para llegar lo más lejos posible, no llega a lo último el que es mejor sino el que se levanta ante la adversidad y vuelve a lo suyo. De pronto no tenemos tiempo de poder preparar los partidos, pero sí la convicción y determinación de cada partido poder hacerlo bien. La otra vez di el ejemplo de un león herido, así es como nos sentimos y esa es la fuerza que necesitamos acá en Montevideo para lograr la clasificación”.



En tanto, el volante guajiro Carlos Rodríguez manifestó que “todos los partidos son distintos, vamos a tratar de hacer lo posible por marcar diferencia, salir a buscar el arco desde el primer minuto hacer buena posesión de la pelota y aprovechar las opciones de gol que se presenten, ser pacientes y ocasionar muchas opciones”.



No obstante lo que ocurrió hace una semana con los uruguayos y el domingo ante Nacional, Rodríguez agregó que “anímicamente estamos tranquilos, pensando en lo del miércoles y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr”.



Por su parte, Didier Delgado coincidió en el aspecto mental: “Estamos motivados, tenemos que salir a buscar la clasificación a la siguiente ronda, el equipo está fuerte, sabemos que estamos haciendo las cosas con ganas y los resultados se van a dar ahora en la Suramericana”.

Peñarol, con dos bajas y dos regresos

Por los lados del local tendrá dos bajas sustanciales por desgarres musculares: su capitán y eje Cristian ‘Cebollita’ Rodríguez y Gastón Rodríguez, autor del gol de la paridad en Palmaseca. De igual forma, recupera al lateral derecho Giovanni González, quien estaba sancionado, y al atacante Gabriel Fernández, que no pudo salir del país por un inconveniente judicial.



Se asegura que con estas variantes el cuadro ‘carbonero’ tendrá más verticalidad -con la presencia de Gastón Rodríguez que se junta bien con los hombres que llegan por los costados como Agustín Canobbio e Ignacio Lores- y menos elaboración, la que le ofrece ‘Cebollita’ Rodríguez. También gana potencia en el juego aéreo con Viatri y Gabriel Fernández, quien tiene todo muy adelantado para irse en el segundo semestre al futbol español.

Alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernández; Wálter Gargano, Guzmán Pereira, Agustín Canobbio, Ignacio Lores; Gabriel Fernández y Lucas Viatri.



D.T.: Diego López



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero (Gustavo Chará), Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Didier Delgado, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri.



Estadio: Campeón del Siglo



Hora: 5:15 p.m.



TV: DirecTV



Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces