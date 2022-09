A. Parananese eliminó al bicampeón: a la final de Copa Libertadores

Hay historia en Copa Libertadores, Athletico Paranense clasificó a la gran final del certamen continental, empatando a dos goles en el Allianz Parque, eliminando al actual bicampeón del certamen.

Palmeiras inició el partido con la intensidad, adelantando las líneas y sometiendo a Paranaense. La ventaja en el duelo e igualdad en el global, llegó en una pelota que aprovechó Gustavo Scarpa, entrando al medio del área, para anotar el tanto del empate.



La intensidad para los bicampeones de América se mantuvo, pero, no trajo el gol deseado en la primera parte. Palmeiras vería una complicación en su partido. Al minuto 48, Murilo Cerqueira vio la tarjeta roja, luego de una fuerte entrada sobre la rodilla de Vitor Roque, ante el llamado del VAR, pues e central no la sancionó en la primera acción.



Para la segunda parte, Gustavo Gómez, al minuto 55, aprovecharía una jugada preparada para Palmeiras desde la banda. Saque de lateral, balón al primer palo y el capitán uruguayo ganó la esférica al arquero Bento y los centrales, anotando el tanto que les daba, de momento, el cupo a la gran final.



La insistencia de la visita no paró, al tener un hombre de más y buscar el espacio para anotar el gol del empate. El fútbol y la vida los premiaría con el gol del empate al minuto 63, jugada combinada que empezó Fernandinho, pase de Vitinho para Pablo.



Palmeiras volvió a insistir, intentar y tuvo varias opciones, donde Bento se impuso, atajando las acciones de gol. Todo se desequilibró a favor de Paranaense, en un remate de David Terans, al minuto 85, remate de media distancia, con desvío, que confundió a Weverton.



En la gran final, esperará por Fluminense y Vélez, donde el cuadro brasileño tiene la ventaja de cuatro goles, ante los argentinos.