Fluminense y Jhon Arias están en las semifinales de Libertadores

Fluminense llegó con una buena ventaja a territorio paraguayo y con un marcador de 2-0, los brasileños buscaban el pase a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Olimpia, pero para ello tenían que ser inteligentes y cuidar su buena diferencia. Al final, 'Flu' ganó en Paraguay 3-1 y dominaron el global 5-1.

El partido comenzó bien para Fluminense, quienes empezaron ganando con un gol de John Kennedy en el minuto 24, logrando aumentar su ventaja a tres goles de diferencia.



Pese a ello, Olimpia logró reaccionar y antes del descanso empató por intermedio del argentino Facundo Zabala, quien le devolvió la ilusión a los paraguayos y descontar en la serie.





Para el complemento Fluminense se dedicó a cuidar sus dos goles de diferencia y controló el partido en el mediocampo, además, el colombiano Jhon Arias intentó por ocasiones lograr arribar al arco de Olimpia, pero no tuvo una opción clara para anotar.



Cuando parecía que no iban a haber más goles, el goleador argentino, Germán Cano logró en el minuto 80 definir con el arco vacío para definir la clasificación de Fluminense.



Pese al amplio resultado, Fluminense siguió de largo en el marcador y en el 90+2 Germán Cano de nuevo definió para sumar un doblete en su cuenta personal y su efectividad terminó dándole el 3-1 a su equipo en Paraguay y el 5-1 en el global.



Finalmente, Olimpia no pudo remontarle a Fluminense y quedó eliminado, mientras que los brasileños con su global de 5-1, terminaron clasificado a las semifinales de la Libertadores para luchar por la gran final. Ahora se enfrentarán a Internacional de Porto Alegre.

¡¡DOBLETE DE CANO EN PARAGUAY Y FLUMINENSE SEMIFINALISTA!!



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/tLxhoFPPHc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2023

¡CANO LIQUIDÓ TODO! El argentino tomó el rebote y la mandó a guardar, para que Fluminense se ponga 4-1 arriba en el global vs. Olimpia.



📺 Mirá la Conmebol #Libertadores en #StarPlusLA pic.twitter.com/Fxv7bb8UHK — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 1, 2023

¿POR QUÉ NO SOÑAR? Descuenta Olimpia en la serie sobre el cierre del PT: ahora Flu está 3-1 arriba en los cuartos de final. Anotó Facundo Zabala.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/lnKZQE3WOX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2023