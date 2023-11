Fluminense hizo historia: por primera vez es campeón de Libertadores

Boca Juniors y Fluminense se enfrentaron en el estadio Maracaná, en la gran final de Copa Libertadores, donde el xeneize iba por su séptimo título, mientras que los brasileños querían su primer trofeo.



Tras un empate 1-1 en los noventa minutos, en el alargue el Fluminense terminó marcando y se llevó el título de la Libertadores 2023, lográndolo por primera vez en su historia.



El juego generó gran expectativa en gran parte del continente, pues en cancha estaban dos de los mejores del continente, pero la realidad es que Fluminense llegaba como favorito, debido a que estaba de local y al frente tenía a Boca que llegó hasta la final a puro empate.



El partido comenzó bastante parejo y no hubo muchas jugadas en el primer tiempo, ni tampoco un equipo dominante, aunque ante la poca propuesta de ambos, una jugada de Fluminense sobre el costado derecho fue la clave para abrir el marcador.



Sobre el minuto 35 llegó el primero del partido, luego de una gran jugada de Keno, quien aprovechó una pared con Jhon Arias y le sirvió para desequilibrar por la zona derecha de la cancha, logrando después enviar un pase centro al goleador Germán Cano. El argentino terminó culminando la jugada y tuvo toda la clase para rematar frente al arquero Sergio Romero.



Con ese gol a favor de Fluminense, terminó el primer tiempo y los dirigidos por Fernando Diniz estaban ilusionados con aguantar el resultado en el complemento.



Boca Juniors no salió con tanta intensidad y supo esperar a Fluminense, mientras que los brasileños intentaron aumentar su resultado, pero no encontraron una jugada que les permitiera estar más cómodos.



Por ello, cuando menos se lo esperaban, Boca atacó y encontró en el minuto 74 el empate que emparejaba el partido a poco del final.



Boca aprovechó la pasividad defensiva de Fluminense y mientras el xeneize atacaba con tranquilidad, Luis Advíncula tomó la posesión del balón y de a poco se fue acomodando, logrando después hacerse espacio para rematar con un potente remate que dejó sin opción al arquero Fabio. De nuevo el peruano al rescate de su equipo y fue el 1-1 y la final estaba candente en el Maracaná.



Con el empate, Boca se empezó a acomodar mejor e incluso tuvo un buen rendimiento sobre el final, buscando con paciencia el resultado que alargara el partido y mantener así la ilusión de levantar el título.



Pese a que la intensidad aumentó sobre los minutos finales del partido, no hubo más goles en el tiempo reglamentario y terminaron yéndose al tiempo extra.



Alargue y consagración



Con el inicio del primer tiempo del alargue, Fluminense fue quien tuvo la intensidad para ir al arco de Boca a por el gol. Esa presión surgió efecto y uno de los que había ingresado, John Kennedy, fue el encargado de anotar en el minuto 99 y con un tremendo fusil, clavó el balón abajo del arquero 'Chiquito' Romero.



Pese al gol, Kennedy fue amonestado por el árbitro Wilmar Roldán y le mostró la roja por haber ido a festejar con los aficionados de Fluminense. Por doble amarilla y 21 minutos jugados, terminó saliendo del campo.



Sin embargo, a los poco tiempo de la expulsión de Kennedy, Boca Juniors también se quedó con diez tras un fuerte golpe en la cara de Frank Fabra al capitán de Fluminense, Nino. Wilmar Roldán no dudó y le puso roja.



Con diez cada uno, el juego se volvió a equilibrar, aunque Fluminense tuvo otra chance para liquidar todo en el minuto 114, pero el palo le dijo no a Guga y sobre el final hubo momentos tensos.



Al final, Fluminense logró aguantar el 2-1 logrado en el alargue y terminó gritando campeón de la Libertadores por primera vez en su historia. De la mano de Jhon Arias, Germán Cano y de Kennedy, dieron la vuelta olímpica en el Maracaná.