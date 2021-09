¡Habrá final brasileña en Libertadores! Flamengo no sufrió en Ecuador

Final brasileña en la Copa Libertadores, por segundo año consecutivo. Flamengo ganó 0 a 2 contra Barcelona y se metió en la disputa del título contra Palmeiras, duelo que se llevará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo.



Barcelona salió con toda la intención de ir en búsqueda del arco brasileño, pero se encontraron con Diego Alves inspirado y siendo fundamental para atajar las pelotas de gol. El contragolpe sería el factor sorpresa de Flamengo, que lució seguro en el fondo desde el arranque para mantener la ventaja que posteriormente aumentaría.



Bruno Henrique sería protagonista en un gran pase de Everton, el atacante quedó perfilado de cara al arco y eludió al portero Burral para marcar el primero y silenciar el estadio Monumental. En adelante, los ecuatorianos siguieron buscando en cualquier opción y espacio, al igual que en el juego del Maracaná.



El segundo tiempo no cambió en el planteamiento, pues no pasó mucho para que Flamengo encontrara el espacio, otra vez, en un pase en profundidad para aumentar su ventaja. Una construcción que arrancó desde el arco propio, donde todos, los once jugadores del mengao tocaron la pelota. Arrascaeta soltó el balón a Gabriel Barbosa para que Everton tomara en velocidad y carrera solo el camino, pero decidió poner el balón a Bruno Henrique, que definió y puso el segundo para dar más tranquilidad.



Superioridad en el marcador para Flamengo, con lo justo, para sostenerse y evitar una sorpresa en Guayaquil. El duelo entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo 27 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.