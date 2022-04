Copa Libertadores está que arde: resultados y posiciones en fecha 2

La segunda jornada de la Conmebol Libertadores que se inició el martes se extenderá hasta este 14 de abril, cuando se disputen los últimos tres partidos. Deportivo Cali y Deportes Tolima tuvieron acción este miércoles, dejando un agridulce sabor, tras la derrota azucarera con un autogol de José Caldera, y el empate del vinotinto y oro en Quito, después de ir arriba en el marcador por dos goles.

Repase resultados y tablas de posiciones, grupo a grupo, acá:

Grupo A

1. Palmeiras - 6 pts (2 PJ)

2. Emelec - 1 (1 PJ)

3. Independiente Petrolero - 1 (1 PJ)

4. Deportivo Táchira - 0 (2 PJ)



Resultados en fecha 2



Palmeiras 8-1 Independiente Petrolero (Gol del colombiano José Erik Correa)

Emelec vs Deportivo Táchira *Jueves, 9:00 pm

Grupo B

1. Libertad - 4 pts (2 PJ)

2. The Strongest - 1 pt (1 PJ)

3. Paranaense - 1 pt (1 PJ)

4. Caracas - 1 pt (2 PJ)



Resultados en fecha 2



Libertad 2-1 Caracas

Paranaense vs The Strongest *Jueves, 5:00 pm

Grupo C

1. Estudiantes - 4 pts (2 PJ)

2. Bragantino - 3 pts (1 PJ)

3. Club Nacional - 1 pt (2 PJ)

4. Vélez - 1 pt (1 PJ)



Resultados en fecha 2



Club Nacional 0-0 Estudiantes

Vélez vs Bragantino *Jueves, 7:00 pm

Grupo D

1. Ind. del Valle - 4 pts (2 PJ)

2. Mineiro - 4 pts (2 PJ)

3. Deportes Tolima - 1 pt (2 PJ)

4. América MG - 1 pt (2 PJ)



Resultados en fecha 2

​

Mineiro 1-1 América MG

Ind. del Valle 2-2 Tolima (Goles de Jeison Lucumí y Ánderson Plata)

Grupo E

1. Deportivo Cali - 3 pts (2 PJ)

2. Boca Juniors - 3 pts (2 PJ)

3. Always Ready - 3 pts (2 PJ)

4. Corinthians - 3 pts (2 PJ)



Resultados en fecha 2

​

Boca Juniors 2-0 Always Ready

Corinthians 1-0 Deportivo Cali (Autogol de José Caldera)

Grupo F

1. River Plate - 6 pts (2 PJ)

2. Colo-Colo - 6 pts (2 PJ)

3. Alianza Lima - 0 pts (2 PJ)

4. Fortaleza - 0 pts (2 PJ)



Resultados en fecha 2

​

River 2-0 Fortaleza

Colo Colo 2-1 Alianza Lima

Grupo G

1. Cerro Porteño - 4 pts (2 PJ)

2. Peñarol - 3 pts (2 PJ)

3. Colón - 3 pts (2 PJ)

4. Olimpia - 1 pt (2 PJ)



Resultados en fecha 2

​

Cerro 3-1 Colón

Peñarol 2-1 Olimpia

Grupo H

1. Flamengo - 6 pts (2 PJ)

2. U. Católica - 3 pts (2 PJ)

3. Talleres - 3 pts (2 PJ)

4. Sporting Cristal - 0 pts (2 PJ)



Resultados en fecha 2

​

Flamengo 3-1 Talleres

U. Católica 2-1 Sporting Cristal