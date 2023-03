Medellín se desconcentró con Magallanes en la agonía y cedió victoria

Medellín visitó a Magallanes en territorio chileno en busca de un buen resultado en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores y el equipo poderoso dirigido por David González se llevó un empate 1-1 con gol de Emerson Batalla y al final de Yorman Zapata. Se decidirá el clasificado a fase de grupos en el Atanasio Girardot.

El partido entre ambos equipos fue bastante cerrado, donde Magallanes no tuvo mayor intensidad sobre Medellín y el poderoso pese a que no propuso mucho, no dio ventajas en la parte defensiva.



La falta de definición se hizo presente en la mayor parte del primer tiempo, donde Magallanes logró tener la posesión y gracias a ello tuvo nueve remates, pero tan solo dos fueron con peligro a portería, mientras que el Medellín trató de contragolpear y buscar el gol, pero lo hizo por medio de la pelota quieta, porque en juego colectivo le costó un poco.



Tras el pálido empate sin goles en el primer tiempo, el complemento tuvo un poco más de llegadas al arco, pero aun así a ambos equipos le costó crear una opción clara para pegar primero en el marcador.



Medellín de a poco vio que a Magallanes se le podía ganar y la orden de David Gonzáles era atacar y logró tener un poco más la posesión a comparación del primer tiempo, además, de tener más remates al arco.



Sin embargo, la gran opción de Medellín llegó hasta el minuto 68 donde Ever Valencia logró rematar de media distancia y estrelló el balón al palo y en el remate el Luciano Pons se perdió debajo del arco el gol.



Pese a ello, el desquite de poderoso llegó al minuto 70, donde Emerson Batalla logró rematar con un sutil disparo que venció al arquero Gastón Rodríguez, quien no pudo evitar el 1-0 del DIM.



A partir de ahí, el DIM logró ubicarse mejor en la cancha y manejó el juego, mientras que Magallanes se complicó solo y no pudo reaccionar rápidamente ante el gol marcado por el poderoso.



Al final, Magallanes se fue con todo al arco de Andrés Mosquera y en el minuto 90+5 Yorman Zapata anotó el gol del empate para su equipo con un certero cabezazo.



Con el partido final 1-1, la llave se definirá en el estadio Atanasio Girardot el próximo 15 de marzo para definir el paso a la fase de grupos de la Libertadores.