¡Polémica! La jugada que todo Nacional reclamó a gritos como penalti

Este miércoles, Atlético Nacional visita Chile para enfrentarse a Universidad Católica por la última fecha del grupo C de la Copa Libertadores. Los verdolagas, con cinco puntos en la clasificación, necesitan una victoria para clasificarse a los octavos de final.

El partido no comenzó de la mejor forma para los antioqueños y en el minuto 9 el equipo local se adelantó en le marcador gracias al gol de Luciano Aued, en una acción de pelota quieta en la que tuvo responsabilidad el arquero Quintana y la defensa del cuadro verdolaga.



En el segundo tiempo, los de Alexandre Guimaraes salieron con una mejor cara y con mayor poder ofensivo, se acercaron con peligro al arco local. En el minuto 49 una jugada polémica que reclamó todo el equipo a gritos, pudo significar la igualdad en el marcador.



En un tirio de esquina, Emmanuel Olivera fue sujetado en el área hasta ser derrumbado, en una acción de 'tackle' por parte del defensor de Universidad Católica, la cual no fue considerara como penalti para Wilton Pereira Sampaio.



La falta sobre el central argentino al servicio del verde de antioquia fue clara. No obstante, para el juez de la contienda no lo fue.