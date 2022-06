Inaudita excusa de Flamengo en duelo con Tolima: culpa del aeropuerto

Flamengo es de esa raza de equipos brasileños que gana aún sin jugar bien, que castiga hasta sin merecerlo y que hasta se siente mal cuando, a pesar de los tres puntos, reconoce cuando juega mal.

En su visita a Ibagué, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Río de Janeiro se impuso por 1-0, con un golazo de Andreas Pereiras de media distancia, quien, a pesar del lujo, reconoció que no jugaron su mejor partido.



¿Excusa? Ojo a las razones que esgrimió: "tienen que construir un aeropuerto para que nosotros viajemos directamente aquí porque el viaje fue increíble, seis horas de vuelo más seis de bus", dijo el brasileño, en rueda de prensa.



Su explicación para un juego en el que apenas se animaron a probar a Domínguez después del gol y en cambio sufrieron el asedio de un Tolima que volvió a pagar muy cara su falta de puntería, es que el viaje fue tedioso: "estamos muy cansados y todavía ganamos el partido, entonces si estuviéramos un poquito más preparados, seguro que podríamos un mejor partido", añadió.



No habló de las 9 bajas por covid 19, que para muchos explicaba la desconexión de los jugadores en el campo, sino que culpó al viaje en bus, que extrañamente se hizo por vía terrestre cuando Ibagué está en capacidad de recibir vuelos charter. ¿Por qué no lo usaron? Eso no tuvo explicación. Como tampoco la increíble falta de puntería del equipo de Hernán Torres, que tiene cuesta arriba la opción de avanzar en la llave, con el duelo de vuelta en Río, el próximo 6 de julio.