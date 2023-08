Todo o nada: Racing recibe a Boca por cupo a semifinal de Libertadores

El partido de este miércoles entre Racing y Boca Juniors paralizará al continente. La serie entre ambos conjuntos argentinos está abierta luego del 0-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, sin embargo, con la afición a favor, el Cilindro de Avellaneda propone ser un obstáculo para que el cuadro Xeneize no consiga su séptimo trofeo.



Los dirigidos por Fernando Gago llegan en buen estado de forma luego de lograr una victoria complicada frente a Tigre en el torneo local. Juan Fernando Quintero anotó su primer gol con la 'Academia' y se jugará un partido especial por su pasado reciente por River Plate.



Aunque ya jugó frente a Boca con la camiseta de la 'Academia' en el partido de ida, el recibimiento fue hostil pero la confianza del hincha, seguramente, lo dejará mostrar su mejor versión.

En cuanto a Boca Juniors, el presente no es el mejor y ha dejado una mejor imágen en el torneo continental que en el torneo argentino. El pasado sábado, cayó de manera sorpresiva frente a Sarmiento por 1-0. Además, aún no se sabe si para el duelo contra Racing contará con Valentín Barco, uno de sus jugadores más destacados. El juvenil sufrió un desgarro y, aunque entró en la convocatoria, no estaría definida su participación.



Jorge Almirón, entrenador del cuadro 'Xeneize', dejó ver su esquema en la última práctica y el 'Colo' no apareció en el XI. Quién jugaría de titular es Frank Fabra, que formaría parte de la línea de tres defensas.



Además, Fabra, uno de los capitanes de Boca, está cerca de ingresar a la historia de su equipo en Copa Libertadores. Este será el partido número 42 en el torneo y estaría muy cerca de ingresar al listado de diez jugadores que más veces vistieron la 'azul y oro' en la máxima competencia continental.