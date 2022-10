América y Cali en Libertadores Femenina: ABC y todo lo que debe saber

2022, el año en el que el fútbol femenino tomó todo el protagonismo, no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial con todas las clasificaciones a la cita orbital del 2023, al igual que los torneos Sub-17 y Sub-20 para clasificarse a las Copas del Mundo de India que está en curso y al de Costa Rica que ya se disputó y que tuvo protagonismo de la Selección Colombia.

No solo hubo tiempo para las selecciones, pues los clubes en Sudamérica se preparan con el objetivo de jugarse la gloria en la Copa Libertadores que está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de 24 horas para que la capital de Ecuador, Quito, acoja a las campeonas, y subcampeonas de las diez naciones del continente sudamericano para esta competencia.



El palmarés lo dominan clubes brasileños, y ya llevan dos años en los que equipos colombianos pierden finales contra conjuntos de Brasil. Ferroviária venció al América de Cali, mientras que el actual campeón es Corinthians superando a Independiente Santa Fe. La ilusión ahora está en manos de los dos cuadros del Valle del Cauca para intentar repetir lo hecho por el Atlético Huila en el 2018 levantando la Copa ante Santos.



Con Catalina Usme irá América de Cali, mientras que el Deportivo Cali no podrá contar con su gran estrella: Linda Caicedo. La delantera que está bajo la mirada de todo el mundo, está disputando el Mundial Sub-17 en la India. Debutó contra España no lució como se esperaba por problemas físicos que le mermaron su juego y su característica velocidad que sí demostró en la primera parte.



La Copa Libertadores, esa que en Colombia la utilizan como una excusa para no jugar un torneo en el segundo semestre tendrá la actividad de clubes colombianos, y de algunas jugadoras cafeteras que se fueron del país, sabiendo que no iban a tener regularidad porque no iba a ver liga. En las ultimas clasificadas, Alianza Lima, aparece Sofía García, en Santiago Morning, Diana Celis, Katherine Tapia y Kena Romero, en Universidad de Chile, Gabriela Huertas, en Corinthians, Liana Salazar, en Corinthians, Sharon Ramírez en Olimpia, Karen Páez, Maireth Pérez en Ñañas, entre otras representantes que verán actividad en la presente Copa Libertadores.



América de Cali, como campeona y Deportivo Cali como subcampeona será las representantes de Colombia en busca de repetir lo hecho por Atlético Huila. Ambas escuadras se prepararon contra Olimpia y Atlético Mineiro en un certamen de preparación en el Pascual Guerrero en el que las azucareras se quedaron con el título.



Como si fuera poco, América llegó desde el primero de octubre y enfrentó a Ñañas y a la Selección de Ecuador ganando ambos compromisos. Deportivo Cali hizo la preparación en Bogotá antes de viajar, sin Linda Caicedo por el Mundial. También celebraron en la pretemporada.



16 clubes de las diez naciones de Sudamérica actuarán en el torneo. Estos son los participantes:



Argentina:



• Boca Juniors – Campeón del Torneo Femenino Clausura 2021



Brasil:



• Corinthians – campeona de Copa Libertadores Femenina 2021



• Palmeiras – subcampeona del Campeonato Brasileirao 2021



• Ferroviária – tercer lugar del Campeonato Brasileirao 2021



Bolivia:



• Always Ready – campeón del Campeonato Boliviano 2022



Chile:



• Universidad de Chile – campeón del Campeonato Nacional de Chile 2021



• Santiago Morning – subcampeón del Campeonato Nacional de Chile 2021



Colombia:



• América de Cali – campeón Liga BetPlay Femenina 2022



• Deportivo Cali – subcampeón Liga BetPlay Femenina 2022



Ecuador:



• Club Ñañas – campeón de la Superliga Femenina de Ecuador 2022



• Independiente del Valle – subcampeón de la Superliga Femenina de Ecuador 2022



Paraguay:



• Olimpia – campeón del Campeonato Paraguayo 2022



• Libertad Limpeño – subcampeón del Campeonato Paraguayo 2022



Perú:



• Alianza Lima – campeón de la Liga Femenina 2022



Uruguay:



• Defensor Sporting – campeón del Campeonato Uruguayo 2021



Venezuela:



• Deportivo Lara – campeón de la Liga Femenina 2022



*Los equipos en cursiva debutarán en la Copa.

Así quedaron los grupos:

Grupo A:



• Corinthians



• Olimpia



• Always Ready



• Deportivo Cali



Grupo B:



• Ñañas



• Defensor Sporting



• Boca Juniors



• Ferroviária



Grupo C:



• Palmeiras



• Universidad de Chile



• Independiente del Valle



• Libertad Limpeño



Grupo D:



• América de Cali



• Alianza Lima



• Deportivo Lara



• Santiago Morning



Así será la agenda de Cali y América:



Deportivo Cali:



• 13 de octubre, 5:15 P.M. Corinthians vs Deportivo Cali



• 16 de octubre, 3:00 P.M. Olimpia vs Deportivo Cali



• 19 de octubre, 5:15 P.M. Deportivo Cali vs Always Ready



América de Cali:



• 14 de octubre, 5:15 P.M. América de Cali vs Santiago Morning



• 17 de octubre, 3:00 P.M. Deportivo Lara vs América de Cali



• 20 de octubre, 3:00 P.M. América de Cali vs Alianza Lima



Clasifican dos equipos de cada grupo a cuartos de final.