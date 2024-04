Primer batacazo en Libertadores: The Strongest venció a Gremio

Batacazo en Bolivia. The Strongest derrotó este martes al poderoso Gremio de Porto Alegre en condición de local por 2-0 en el debut para ambos en Copa Libertadores.



El duelo que se disputó en la altura de La Paz, más precisamente en el estadio Hernando Siles, dejó como ganador al equipo local que enfrentó a unos brasileños bastante deslucidos.



El primer tanto del juego llegó pasados los quince minutos con Luciano Ursino que recibió un centro por izquierda y con un intento de palomita mandó a guardar el balón en la portería custodiada por Agustín Marchesin.

Ya en la segunda parte, The Strongest encontró el segundo tanto hacia el minuto 73 con Enrique Triverio. La jugada comenzó con un tremendo tiro libre que sacó Marchesin y en la segunda jugada, el local tiró centro por derecha y allí Triverio la mandó a guardar de cabeza.



Con este resultado, The Strongest se pone líder del grupo C con tres puntos mientras que Gremio es último con cero y en el próximo encuentro está obligado a ganar ante Huachipato en condición de local.