The Strongest vs Boca Juniors, Copa Libertadores: hora y dónde ver

Con solo un colombiano entre los convocados, este miércoles, Boca Juniors espera dar el golpe y llevarse a casa lo primeros tres puntos en la Copa Libertadores.

El equipo xeneize, dirigido por Miguel Ángel Russo, visita la altura de La Paz para enfrentarse a The Strongest, equipo boliviano que espera demostrar su poderío en condición de local y quedarse con la victoria.



Para este duelo de Copa, Boca Juniors solo contará con un colombiano: Sebastián Villa. Tal y como se conoció, Edwin Cardona y Jorman Campuzano serán bajas tras dar positivo por covid-19; mientras que Frank Fabra deberá cumplir tres fechas de sanción por la expulsión frente a Santos en el certamen anterior.



The Strongest vs Boca Juniors

Día: miércoles 21 de abril

Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Hernando Siles

T.V.: ESPN