Cero y van siete: Teófilo Gutiérrez y su polémico carácter en Junior

No se discute en Junior la calidad futbolística de Teófilo Gutiérrez, no se duda de lo definitivo que ha sido en los últimos logros del equipo ni se pregunta si es o no titular cuando físicamente disponible.

Hoy es uno de los estelares de para el técnico Luis Fernando Suárez, como lo fue para Comesaña en la pasada temporada.



Sin embargo, su explosivo carácter muchas veces lo lleva a cometer errores en la cancha, a perder la cabeza y agredir a un rival, lo que los árbitros, que lo conocen, no le perdonan.



​La de este miércoles, en el debut de Junior en Copa Libertadores, es la séptima tarjeta roja que ve el orgullo de 'La Chinita'. Así fue la acción:

¡TEO, EXPULSADO! #LibertadoresxFOX | El colombiano ve la segunda tarjeta amarilla y se va expulsado al minuto 75.



— FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) 7 de marzo de 2019

Teófilo suma ya 16 expulsiones, 7 de ellas con la camiseta de su querido Junior.

#EXPULSADO!! Teofilo Gutierrez ha recibido 16 tarjetas ROJAS en su carrera profesional,de ellas 7 con @AtlJunior . @BochaJimenez pic.twitter.com/hVNnOkdhwn — JUAN CARLOS DUQUE (@JUANCARLOSDUQU1) March 7, 2019

Junior de Barranquilla no tuvo una buena presentación y cayó en su patio por 0-2 contra Palmeiras, de Borja y Scolari.