Atención, Colombia: así será el sorteo de Libertadores y Sudamericana

Este viernes, en Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de las dos competencias internacionales de clubes más importantes del continente: Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Con presencia colombiana en ambos campeonatos, Conmebol definió los bombos y los equipos cabeza de serie, para definir los grupos de ambas competencias y seguir con el desarrollo de las mismas en medio de la difícil situación sanitaria.



Acá en FUTBOLRED le contamos todo lo que debe saber de cara al sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores

Equipos colombianos

​

América de Cali e Independiente Santa Fe son los dos equipos colombianos que están directamente clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin embargo, los cupos pueden aumentar si Atlético Nacional y Junior se imponen a sus rivales en la tercera fase previa.



Nacional tiene la serie en su contra tras caer por 1-0 frente a Libertad en el juego de ida, mientras que Junior también está en desventaja tras caer con Bolivar por 2-1 en el primer encuentro. Lo bueno es que ambos equipos definirán la serie en casa y la diferencia de gol en el global es mínima. Cabe recordar que el club que pierda en esta tercera fase clasificará a la Copa Sudamericana.



Bombos



Bombo 1 (cabeza de grupo): Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y Sao Paulo.



Bombo 2: Defensa y Justicia, Racing, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Santa Fe, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona SC.



Bombo 3: Vélez, Argentinos Juniors, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario y Deportivo Táchira.



Bombo 4: Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready, Rentistas. Además de los ganadores de las llaves: Santos vs San Lorenzo, Gremio vs Independiente del Valle, Libertad vs Atlético Nacional y Bolívar vs Junior.



Hay que recordar que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país. El único caso para que dos equipos colombianos compartan grupo, será si las llaves de Nacional o Junior son ubicadas en la misma zona y los clubes colombianos superen la tercera fase previa.



Día, hora y dónde ver el sorteo



El sorteo se llevará a cabo en Luque, Paraguay, y se podrá ver en Colombia este viernes 9 de abril a las 12 del mediodía. Será transmitido por ESPN.

🙌 ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2021!



🔜 Este viernes, se conocerá el camino a la #GloriaEterna. pic.twitter.com/X55FbjLhrJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 5, 2021

Copa Sudamericana

Equipos colombianos



Deportes Tolima y La Equidad son los dos equipos que ya están instalados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. No obstante, si Nacional o Junior pierden sus respectivos partidos en la tercera fase de la Copa Libertadores, complementarán la representación colombiana en este certamen.



Bombos



Bombo 1 (cabeza de grupo): Independiente, Lanús, Corinthians, Athletico Paranaense, Emelec, Jorge Wilstermann, Rosario Central y Newell's Old Boys.



Bombo 2: Palestino, Deportes Tolima, La Equidad, Arsenal, Bahia, Melgar, Huachipato y Sport Huancayo.



Bombo 3: Guabirá, Talleres, 12 de Octubre, Aucas, Atlético Goianiense, River Plate (Paraguay), Aargua y Ceará.



Bombo 4: Red Bull Bragantino, Metropolitanos. Además de los vencedores de las llaves: Montevideo City Torque vs Fénix y Cerro Largo vs Peñarol. Este bombo lo completan los cuatro equipos perdedores de la última fase previa de Copa Libertadores: Libertad vs Atlético Nacional, Independiente del Valle vs Gremio, Bolívar vs Junior, San Lorenzo vs Santos.



Día, hora y dónde ver el sorteo



El sorteo de la Copa Sudamericana se realizará en Parguay y se podrá ver en Colombia este viernes 9 de abril a las 11:00 a.m. Se podrá ver por ESPN, Conmebol TV y Facebook.