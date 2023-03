Duros grupos para colombianos en Sudamericana: siga sorteo EN VIVO

7:06 p.m. Sortean cabezas de serie y definen grupos:



Grupo A

Liga de Quito (ECU)

Botafogo (BRA)

U. César Vallejo (PER)

Magallanes (CHI)



Grupo B

Emelec (ECU)

Guaraní (PAR)

Danubio (URU)

Huracán (ARG)



Grupo C

Estudiantes La Plata (AR)

Red Bull Bragantino (BRA)

Oriente Petrolero (BOL)

Tacuary (PAR)



Grupo D

Sao Paulo (BRA)

Deportes Tolima (COL)

Tigre (ARG)

A. Puerto Cabello (VEN)



Grupo E

Santos (BRA)

Newell's Old Boys (ARG)

Blooming (BOL)

Audax Italiano (CHI)



Grupo F

Peñarol

Defensa y Justicia (ARG)

América MG (BRA)

Millonarios (COL)



Grupo G

Independiente Santa Fe (COL)

Universitario (PER)

GOIAS (BRA)

Gimnasia LP (ARG)



Grupo H

San Lorenzo (ARG)

Palestino (CHI)

Estudiantes Mérida (VEN)

Fortaleza (BRA)



7:03 p.m. Explican la metodología, las restricciones y demás detalles del sorteo de Sudamericana





COMIENZA LA CEREMONIA OFICIAL DE SORTEO DE LIBERTADORES Y SUDAMERICANA



5:50 p.m. Messi muestra su lado más sensible en homenaje musical



5:45 p.m. Emotivas imágenes de los campeones mundiales con los niños que rindieron homenaje y fueron los grandes protagonistas

Para los que dicen que “solo es un deporte”. pic.twitter.com/2SkQrYlTWP — Yasmin Ali (@Yas_Friends) March 27, 2023



5:30 p.m. CONMEBOL rinde homenaje a Lionel Messi y le entrega una estatua en tamaño real que se albergará en el museo de la entidad en Paraguay. “Es muy linda. Es un placer estar al lado de Pelé y Maradona”, dice el 10 de Argentina.



5:15 p.m. Homenaje a la Selección Argentina por su título en el Mundial de Catar 2022.



5:00 p.m. Llega la delegación de Argentina para su homenaje Asunción, Paraguay

🏆🏆🏆 Lionel Messi y tres copas para hacer historia.



Puedes ver el homenaje a los campeones del mundo en nuestro canal de YouTube ➡️ https://t.co/PSgBDJkBLJ#LaNocheDeLasEstrellas ⚽🏆 pic.twitter.com/X2WLSf9YBh — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 27, 2023

El sorteo de la Copa Libertadores



Se celebra el sorteo que decidirá los 8 grupos de la competencia continental más importante. Vale mencionar que solo habrá dos clubes de un mismo país en el grupo únicamente si uno de los clubes viene de la Fase 3 de la competición.



Estos son los bombos, con gran presencia colombiana:



Bombo 1:



Flamengo

River

Palmeiras

Boca

Nacional (Uruguay)

Paranaense

Independiente del Valle

Olimpia



Bombo 2:

Libertad (Paraguay)

Atlético Nacional

Internacional

Barcelona

Racing

Corinthians

Colo-Colo

Fluminense



Bombo 3:

Bolívar

The Strongest

Melgar

Alianza Lima

Argentinos

Metropolitanos

Aucas

Monagas



Bombo 4:

Liverpool

Deportivo Pereira

Ñublense

Patronato

Atlético Mineiro

Independiente Medellín

Sporting Cristal

Cerro Porteño

El sorteo de Copa Sudamericana

En esta instancia están los 12 clasificados de Argentina y Brasil más los 16 que llegan de la fase preliminar, más los cuatro equipos de la Fase 3 (última instancia de repechaje) de la Copa Libertadores. Se dividen en ocho grupos de cuatro equipos y juegan todos contra todos ida y vuelta. Cada equipo juega seis partidos y avanzan de ronda los primeros dos.



Estos son los bombos y los equipos colombianos que esperan definir su suerte:



Bombo 1

Peñarol (URU)

São Paulo (BRA)

Santos (BRA)

LDU Quito (ECU)

Estudiantes (ARG)

Emelec (ECU)

San Lorenzo (ARG)

Santa Fe (COL)



Bombo 2

Defensa y Justicia (ARG)

Guaraní (PAR)

Red Bull Bragantino (BRA)

Universitario (PER)

Deportes Tolima (COL)

Botafogo (BRA)

Newell´s (ARG)

Palestino (CHI)



Bombo 3

Oriente Petrolero (BOL)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Danubio (URU)

Tigre (ARG)

América MG (BRA)

Blooming (BOL)

Goiás (BRA)

U. César Vallejo (PER)



Bombo 4

Audax Italiano (CHI)

Gimnasia (ARG)

A. Puerto Cabello (VEN)

Tacuarí (PAR)

Millonarios (COL)

Fortaleza (BRA)

Huracán (ARG)

Magallanes (CHI)