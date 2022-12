Sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana 2023: repase los cruces

Conozca cómo quedaron definidos los cruces de Millonarios y Medellín en fase 2 de Copa Libertadores, así como los choques colombianos en fase previa de Sudamericana.

Los ganadores de estas ocho llaves avanzarán a fase de grupos de la Copa Libertadores mientras que los perdedores a fase de grupos de Sudamericana. Las localías se definirán según el ranking Conmebol de diciembre.



Universidad Católica (ECU) vs Millonarios



E3 vs Huracán (ARG)



Curicó Unido (CHI) vs Cerro Porteño (PAR)



Magallanes (Chile) vs Always Ready (BOL)



E2 (Nacional Potosí vs El Nacional) vs Ind. Medellín



Deportivo Maldonado (URU) vs Fortaleza (BRA)



E1 vs Sporting Cristal (PER)



Carabobo (VEN) vs Atlético Mineiro (BRA)



10:36 am | Se inicia el sorteo de la fase 2 de Libertadores.



Boston River (UR) vs Zamora (VEN) - E3

Nacional Potosí (BOL) vs El Nacional (ECU) -E2

Sport Huancayo (PER) vs Nacional (PAR) -E1



10:28 am | Se explican las pautas de la fase preliminar en Copa Libertadores. Millonarios y DIM aparecerán en la fase 2.



10:24 am | En minutos se realizará el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. Atentos a Millonarios e Ind. Medellín, que serán locales en el partido de vuelta. Ahora, a conocer sus rivales.

10:21 am | Ya se conocen todos los duelos de primera fase en Sudamericana 2023. Será a partido único y en caso de igualdad en los 90 minutos, el clasificado se definirá en penaltis.



Venezuela: Caracas vs Puerto Cabello / Estudiantes de Mérida vs Deportivo Táchira



Uruguay: Defensor Sporting vs Danubio / River Plate vs Peñarol



Perú: César Vallejo vs Binacional / Universitario vs Cienciano



Paraguay: Guaraní vs Sportivo Ameliano / Tacuary vs General Caballero



Ecuador: Liga de Quito vs Delfín / Emelec vs Deportivo Cuenca



Colombia: Deportes Tolima vs Junior / Águilas Doradas vs Santa Fe

*Los estadios Manuel Murillo Toro y Alberto Grisales, serán sedes de estos enfrentamientos, que se jugarán a partido único.



Chile: Cobresal vs Palestino / Audax Italiano vs Universidad Católica



Bolivia: Guabirá vs Oriente Petrolero / Blooming vs Atlético Palma Flor



10:10 am | Comienza el sorteo de la Copa Sudamericana, cuya fase previa enfrentarán a equipos del mismo país, a partido único.



10:05 am | Aparece en escena Fred Nantes, director de Competiciones de Conmebol, quien explicará las pautas del sorteo.



10:03 am | Conmebol presenta oficialmente el balón que acompañará los torneos sudamericanos de 2023. También se proyecta un video con los mejores momentos de la competencia en 2022.



10:00 am | Se inicia la ceremonia del sorteo en Copa Libertadores y Sudamericana.

Este miércoles, a partir de las 10:00 am (hora colombiana), se sorteará la fase previa de los torneos continentales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2023, donde Colombia tiene una importante representación.



En Sudamericana, Colombia integra el Bolillero 3 con Tolima, Santa Fe, Junior y Águilas. Cabe recordar que los bombos por países permitirán sortear los enfrentamientos entre equipos del mismo país. Será a partido único y la localía también se decidirá al azar.



En lo que respecta a la Libertadores, se sortearán las fases previas 1 y 2. En el Bolillero 1 están Millonarios e Independiente Medellín.