Así serán octavos en Libertadores y Sudamericana: ojo a colombianos

Deportivo Cali y Deportes Tolima ya conocieron sus rivales en la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente. El equipo de Rafael Dudamel se medirá a Melgar, de Perú, mientras que el vinotinto y oro que orienta Hernán Torres tendrá un duro reto ante Flamengo, de Brasil.

Definidos los cruces en Copa Libertadores 2022. Foto: Tomado de Twitter

Así se jugarán las octavos de final de la Libertadores



Llave 1: Libertad vs Athletico Paranaense

Llave 2: Flamengo vs Deportes Tolima

Llave 3: River Plate vs Vélez

Llave 4: Atlético Mineiro vs Emelec

Llave 5: Palmeiras vs Cerro Porteño

Llave 6: Colón vs Talleres

Llave 7: Boca Juniors vs Corinthians

Llave 8: Estudiantes vs Fortaleza



11:27 am: A partir de ahora se darán enfrentamientos de clubes de un mismo país y aquellos que hayan estado en el mismo grupo, sin ninguna restricción.



11: 25 am | Fred Nantes, director de competiciones de la Conmebol, explica cómo será el sorteo.

Definidos los cruces de Copa Sudamericana Foto: Tomado de Twitter

11:20 am | En unos minutos se definirán los cruces en los octavos de final de la Copa Libertadores.



Así se jugarán las octavos de final de la Sudamericana



Llave 1: Deportivo Táchira vs. Santos

Llave 2: Nacional vs. Unión Santa Fe

Llave 3: Universidad Católica vs. Sao Paulo

Llave 4: Colo-Colo vs. Internacional

Llave 5: Deportivo Cali vs. Melgar

Llave 6: The Strongest vs. Ceará

Llave 7: Olimpia vs. Atlético Goiaiense

Llave 8: Ind. del Valle vs. Lanús



11:13 am | Se inicia el sorteo definiendo los cruces de la Copa Sudamericana.



11:00 am | Habla el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien hace un llamado a "No al racismo" y desea suerte a los clubes que siguen participando en las competencias de Libertadores y Sudamericana.



Los clasificados a octavos de Copa Libertadores:



Palmeiras, River Plate, Flamengo, Estudiantes de La Plata, Atlético Mineiro, Colón, Libertad y Boca Juniors, primeros de cada grupo.



Deportes Tolima, Talleres, Fortaleza, Emelec, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño, Athletico Paranaense y Corinthians, segundos de grupo.



¿Cómo se jugarán las fases finales?



Octavos de Final: Partidos Ida y Vuelta: semana del 29 de junio y semana del 6 de julio.



Cuartos de Final: Partidos Ida y Vuelta: semana del 3 de agosto y semana del 10 de agosto.



Semifinales: Partidos Ida y Vuelta: semana del 31 de agosto y semana del 7 de septiembre.



Final: se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador, el 29 de octubre.