El camino a la gloria: los cuatro que buscarán la Libertadores

La Copa Conmebol Libertadores entró en su fase definitiva, con la culminación de los cuartos de final, quedando pendiente el juego que enfrentaba a Barcelona de Guayaquil contra Fluminense, donde los ecuatorianos se impusieron por el gol visitante, tras igualar a dos tantos en Río y a uno en Guayaquil.



Con los ya conocidos clasificados, por parte de los brasileños, las llaves quedaron confeccionadas, llegando a la etapa definitiva de la competición. Cabe destacar que los tres equipos del país carioca, han salido campeones en Libertadores. Las semifinales empezarán el 22 de septiembre, con la ida, los partidos de vuelta están programados para el 29 del mismo mes. Estas son las llaves.



Copa Conmebol Libertadores, llaves de semifinales



Partidos de ida



Palmeiras vs Atlético Mineiro 22 de septiembre, horario por confirmar

Flamengo vs Barcelona SC 22 de septiembre, horario por confirmar



Partidos de vuelta



Barcelona vs Flamengo 29 de septiembre, horario por confirmar

Atlético Mineiro vs Palmeiras 29 de septiembre, horario por confirmar