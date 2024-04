Clubes y Selección Colombia cumplen: ¿Se cerró la brecha con Brasil?

El fútbol brasileño en años anteriores ha sido muy superior al resto de los equipos y selecciones sudamericanas, donde se ha evidenciado la inversión económica, más la superioridad en cuanto a jugadores, pero todo eso ha venido cambiando, por lo menos en 2023 y lo que va del 2024.





En el caso de Colombia es algo atípico, pues el país no tiene un poder económico importante y los clubes de la liga local sufren mucho por traer jugadores de élite o de gran nombre, pero aún así, consiguen repatriar a algunas figuras cafeteras que aceptan el reto.



La primera semana de Libertadores fue excepcional para los clubes colombianos, quienes no eran favoritos y aún así sacaron resultados gigantes ante rivales muy superiores en nómina. Ese fue el caso de Millonarios y Junior, quienes empataron 1-1 y ganaron 3-1 a Flamengo y Botafogo, respectivamente.



Esas dos victorias fue algo impensado hace unos años, pues siempre el temor por enfrentar un brasileño está presente y ha jugado muchas veces en contra, pero parece que el chip está cambiando.



A esas gestas de embajadores y tiburones, se suma lo que hizo la Selección Colombia en 2023 en partido por Eliminatorias, pues nunca le había ganando a Brasil y consiguió ese hito en Barranquilla de manera contundente al ganar 2-1, dejando atrás ese dominio carioca.



Además de ello, se le suma el debut de Águilas Doradas, quien enfrentó a un Red Bull Bragantino muy superior y solo fue derrotado hasta los penaltis, yéndose de la fase previa de Libertadores con la frente en alto.



Eso tal vez motivó a clubes y demás colombianos en ver que sí se puede, incluso Alberto Gamero dejó claro tras el partido contra Flamengo que Néstor Lorenzo motivó a no tener miedo y que se puede lograr batacazos ante ellos.



Esto no es casualidad y puede que la Selección si haya hecho que los clubes se metan en la cabeza que pueden contra los más encopetados y llamados a ser campeones siempre. Además, estos resultados en Libertadores llegan tras una dura sentencia del mismo técnico de la Selección, quien aseguró que el nivel de la liga colombiana no está a un alto nivel, pero eso parece haber sido una inyección anímica para poder reducir esa brecha, por lo menos parcialmente, pues habrá que esperar más partidos contra los brasileños para sacar conclusiones más precisas.



Así ha sido los últimos meses del fútbol colombiano en cuanto a resultados contra los brasileños:



16.11.2023: Colombia 2-1 Brasil (Eliminatorias

20.02.2024: Águilas Doradas 0-0 Bragantino

27.02.2024: Bragantino 0-0 Águilas Doradas (perdió en penaltis)

02.04.2024: Millonarios 1-1 Flamengo (Libertadores)

03.04.2024: Botafogo 1-3 Junior (Libertadores)