Sebastián Gómez habló sobre el momento difícil de Atlético Nacional

Atlético Nacional pasa por un momento complicado en materia deportiva, recibió seis goles en los últimos dos partidos, uno en Liga y otro en la Copa Libertadores, que tiene al equipo en dificultades, pensando en disputar los próximos encuentros, contra Olimpia este jueves y el próximo domingo frente al DIM. Sebastián Gómez fue contundente en sus declaraciones y espera que él, junto a sus compañeros, puedan revertir esta etapa.



“Estamos muy grandecitos, sabemos que debemos revertir la serie ganando, es compleja la situación, pero debemos lidiarlas y afrontarlas de la mejor manera. En estos momentos es donde debemos estar más fuertes, hay que competir y buscar avanzar en la serie”, comentó.



#Libertadores2022

"Todos nos tenemos que evaluar para ver si servimos y si tenemos la talla para jugar en Nacional": Sebastián Gómez, en la previa Vs Olimpia...



Para ver toda la conferencia de prensa, ingresa y suscríbete: https://t.co/dZVGXsVnRS pic.twitter.com/qcIZl2OrGX — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) March 2, 2022

Además, “la motivación está en que jugamos en el mejor equipo del país y que jugamos un torneo internacional. Debemos medirnos para saber lo que estamos hechos, sabemos competir en alto rendimiento y no hay excusas”.



En cuando a lo que se vive en el equipo, Gómez señaló que “¿presión? la tenemos todos los días, en todo momento y más en Nacional donde no hemos conseguido un título. Hay que salir a correr y a ganar, somos los responsables en revertir esa situación. Vamos a estar en casa, debemos competir de la mejor manera, hay que sacar lo mejor”.



Pensando en lo que viene contra Olimpia este jueves, Sebastián indicó que “el jueves es una oportunidad para soltarnos y demostrar qué estamos hechos, el que no lo de todo, no sirve para estar en Nacional. Cada uno debe examinarse si sirven para estar en Nacional. Hemos tenido fracasos, nos tenemos que reponer, todos nos evaluamos para dar la talla, acá te exigen y esto es de nosotros”.



El volante opinó sobre el momento que pasa Aldair Quintana y la autoevaluación que debe hacer el plantel. “Aldair Quintana es un gran ser humano, un gran profesional. Sé que saldrá de este momento, cuenta con nuestro apoyo. No se está dando el cien por ciento y cada uno se debe revisar si lo está haciendo. Ante las decisiones que se tomen, nosotros somos los encargados de salir adelante en el terreno de juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8