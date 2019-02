En un partido accidentado, Talleres avanzó en Copa Libertadores

La primera sorpresa de la Copa Libertadores de 2019 se dio este miércoles en el estadio Morumbí, donde Talleres de Córdoba argentino empató 0-0 ante un dócil Sao Paulo y se clasificó a la tercera fase, instancia en la que se medirá al Palestino chileno.

El conjunto cordobés, que en el partido de ida consiguió una sorprendente victoria por 2-0, aguantó sin demasiado sufrimiento ante el equipo brasileño, irreconocible y pitado en algunos momentos por su propia afición. En un partido de muy pocas oportunidades, Éverton fue expulsado con roja directa en el minuto 80 tras una entrada temeraria sobre Enzo Díaz.



Sao Paulo, tricampeón de la Libertadores y uno de los clubes de mayor tradición en la competición, encaraba el partido con la obligación de marcar tres goles para estar en la siguiente ronda, la última antes de la fase de grupos. Pero las estadísticas no animaban al optimismo, pues en los últimos cinco partidos solo había anotado uno.



Los dirigidos por André Jardine salieron demasiado acelerados, queriendo marcar el segundo tanto antes del primero. Abusó del fútbol directo hasta la saciedad. El delantero Pablo, reciente fichaje de Sao Paulo tras conquistar el año pasado la Copa Sudamericana con el Atlético Paranaense, empezó con mucha energía, pero se diluyó con el paso del tiempo.



Por su parte, Talleres renunció por completo al juego. Se quedó en la retaguardia y hasta evitó salir al contragolpe por miedo a perder el esférico en una zona comprometida. Ante la falta de oportunidades claras, los locales empezaron a desanimarse, incapaces de enlazar una jugada dentro del área rival.



Los argentinos, sin embargo, crecieron. En una arrancada desde la derecha, Palacios pidió penalti tras marcharse de dos adversarios y caer con el tercero, pero el árbitro mandó seguir, mientras el lateral Godoy percutía por su banda con frecuencia.



La primera clara del Sao Paulo solo llegó en el minuto 31 cuando Diego Souza, solo ante el portero, mandó un cabezazo fuera tras centro de Helinho. Esa ocasión espoleó a Talleres. Un disparo de Dayro Moreno lo salvó in extremis Reinaldo. Pochettino lo intentó desde lejos y por poco no sorprende a un Volpi adelantado.



Con el pitido que marcaba el descanso, la afición del Morumbí despidió a los suyos con silbidos, que más tarde dirigiría contra el presidente del club.

El conjunto paulista mejoró un poco en el segundo tiempo, pero no lo suficiente como para anotar tres. Pablo, Everton y Diego Souza lo intentaron, pero los nervios les hicieron fallar en los metros finales. Hubo mucha imprecisión. Con este panorama, Jardine metió dos cambios de golpe en el minuto 62, entre ellos a Nene, solicitado por la grada, pese a su decepcionante inicio de temporada.



La dinámica de Sao Paulo no cambió. La inspiración en el equipo fue cero y se transformó en frustración. A diez minutos para el final, Everton entró con los tacos en la cara de Díaz, que sangró bastante por la entrada, y fue expulsado con roja directa. En su regreso al torneo tras 17 años de ausencia, Talleres ya ha firmado su primera gesta. Por su parte, Jardine se tambalea en el banquillo del Sao Paulo.



Síntesis

Sao Paulo: Tiago Volpi; Bruno Peres, Robert Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Willian Farias Hernanes, Diego Souza; Helinho, Pablo,Éverton.



D.T.: André Jardine.



Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Fernando Bersano; Tomás Pochettino, Pablo Guiñazú, Andrés Cubas, Juan Ramírez; Dayro Moreno, Sebastián Palacios.



D.T.: Juan Pablo Vojvoda.



Árbitro: Roddy Zambrano..