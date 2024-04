En manos de James: Sao Paulo, a levantar cabeza en Copa Libertadores

James Rodríguez y la crítica, el día a día desde hace años y el de ahora, en Brasil, donde todavía está pendiente de ofrecer su mejor versión.

El colombiano viene de un intrascendente debut en Copa Libertadores, en la derrota de Sao Paulo por 2-1 en casa de Talleres de Córdoba pero vuelve a ser la carta para desequilibrar en casa, este miércoles contra Cobresal en condición de local (7:30 p.m. hora colombiana, en vivo por ESPN).



Aunque el técnico Thiago Carpini no está tan confiado, enfrenta una plaga de lesiones que lo obliga a echar mano de todo lo que tiene disponible. Vale recordar que se los cuatro jugadores que usó en ataque en Argentina, Wellington Rato y Lucas Moura salieron lesionados y aparte André Silva no hace parte del once inicial en esta segunda salida copera.



El plan entonces es que James aparezca como conector de un tridente ahora integrado por Erik Lima, Aldemir dos Santos Ferreira y Jonathan Calleri, este último pendiente de superar molestias físicas. Aunque Luciano anotó contra Talleres y podría ser alternativa, Carpini apostará de nuevo por el colombiano.



De esta manera, Sao Paulo jugaría con Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa y Welington; Pablo Maia, Alisson y James Rodríguez; Erick, Calleri y Ferreira.