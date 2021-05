Con regreso de Villa, Boca visitará a Santos: ¿cómo verlo EN VIVO?

Uno de los duelos clave de la semana en Copa Libertadores es Santos vs Boca Juniors, por el grupo C de la Copa Libertadores.

Y ahí, seguramente entre los titulares, habrá un colombiano: Sebastián Villa. El extremo es una de las novedades en la convocatoria de Miguel Ángel Russo tras unos días de descanso obligados por la seguidilla de partidos.



Están también Carlos Tevez, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina para un duelo importante en Brasil. Vale mencionar que el grupo C es liderado por Barcelona de Ecuador (9 puntos), seguido por Boca (6), Santos (3) y The Strongest (0).



¿Cómo y dónde ver el duelo?



Santos vs Boca Juniors

Martes 11 de mayo

Hora colombiana: 5:15 p.m.

Canal: ESPN

​Gratis online: Minuto a minuto Santos vs Boca