Por falta de garantías, equipos argentinos no viajarán a Colombia

Aunque no se ha hecho oficial por parte de la Conmebol, todo parece indicar que después de una reunión entre la Alcaldía de Armenia y la organización, se decidió aplazar el compromiso en el estadio Centenario, donde jugarían Santa Fe y River Plate, por la fecha 3 de la Copa Libertadores.



Desde Argentina confirmaron que el equipo millonario, que tenía vuelo en horas de la tarde, no viajará al país. También se habrían sumado a esta negativa los dos otros clubes con compromisos continentales el jueves.

La difícil situación de orden público que se vive en Colombia y la nueva jornada de protestas programada para este miércoles, llevaron a que la organización decidiera aplazar el compromiso entre Santa Fe y River Plate en Armenia.



El Alcalde de la ciudad había manifestado no tener los policías suficientes para mantener el orden en su ciudad y de paso velar por el desarrollo del partido. Sumado a esto, se había hablado de un supuesto boicot para impedir la realización del partido.



"River Plate no viaja a Colombia y se suspende el partido ante Independiente Santa Fe", publicó TyC Sports.



En lo que respecta al equipo cardenal, se asegura que tendría que viajar a Asunsión, en Paraguay, donde reprogramarían dicho encuentro con los argentinos.



Además, la prensa en Argentina asegura que River Plate no es el único que no viajará a Colombia. Argentinos Jrs jugaría el jueves frente a Nacional en Pereira y Lanús lo haría ese mismo día en Armenia frente a Equidad, por Libertadores y Sudamericana, respectivamente.