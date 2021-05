En boca cerrada…Conmebol investiga declaraciones de Eduardo Méndez

Santa Fe se desplaza este miércoles a Paraguay, para enfrentar este jueves a River Plate por la tercera jornada del grupo D de la Copa Libertadores 2021. Allí, en el estadio de la Olla en Asunción, el equipo bogotano hará de local, pues no pudo jugar en Colombia por la situación de orden público y porque su rival no quiso desplazarse al país cafetero.



Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confesó en ‘TyC Sports’ que le propuso a la Conmebol y a River que se invirtiera la localía, o que lo dejaran ser local en Quito (Ecuador), pero ambas opciones fueron negadas.



Sin embargo, Méndez Bustos también dijo que “River es un equipo consentido y querido por Conmebol, es un equipo grande en Suramérica y por lo tanto hay que respetarlo. River no tenía ninguna obligación, y Conmebol aceptó la respuesta de River. No quiero generar polémica, pero sabemos River y Boca son importantes”.



La polémica declaración no cayó muy bien en Argentina, y tampoco en Conmebol. Por eso, la Confederación Suramericana de Fútbol le abrió una investigación disciplinaria al dirigente colombiano.



“Me toca guardar silencio, no puedo ni opinar”, dijo Méndez en ‘Blu Radio’. Luego, FUTBOLRED se comunicó con el presidente de Santa Fe y reitero que prefería no hablar y esperar hasta llegar a Asunción y poder aclarar su situación.