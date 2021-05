Santa Fe-River en Paraguay: Eduardo Méndez y su explosiva declaración

Santa Fe se vio obligado a jugar contra River Plate fuera de su casa y de su país, pues las circunstancias de orden público en Colombia impidieron brindar garantías para recibir al equipo argentino en Armenia (Quindío), pues en Bogotá tampoco podía jugar por disposiciones de la alcaldía de la capital.



Finalmente la Conmebol anunció que el juego entre el equipo bogotano y el de Buenos Aires, se disputará este jueves en Asunción, Paraguay, en el estadio la Nueva Olla, cancha de Cerro Porteño. La decisión puso a correr al club colombiano, pues ahora debe desplazarse este miércoles al sur del continente.



Sin embargo, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confesó que había solicitado a la Conmebol la opción de modificar la localía del compromiso, para que River jugara en Argentina y luego Santa Fe tuviera tiempo de arreglar su situación y conseguir una sede apropiada para hacer las veces de local.



También contó, en el programa ‘Presión Alta’ de TyC Sports, que sugirieron jugar en Quito, Ecuador, pero la Conmebol se negó a las opciones que dio Santa Fe, “y nos sometemos a sus disposiciones”.



Luego, Méndez Bustos soltó una polémica declaración, que no le cayó muy bien a algunos panelistas argentinos: “River es un equipo consentido y querido por Conmebol, es un equipo grande en Suramérica y por lo tanto hay que respetarlo. River no tenía ninguna obligación, y Conmebol aceptó la respuesta de River. No quiero generar polémica, pero sabemos River y Boca son importantes”.