La historia condena al Santa Fe de Harold Rivera en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe puso fin a una penosa actuación en Copa Libertadores este martes, tras empatar 0-0 con Junior y dejarlo afuera también de la competición. El cardenal bogotano terminó último del grupo D, superado por Fluminense, River Plate y el mismo Junior. Solo sumó 3 puntos, no ganó y quedó marcado con una derrota frente a un River que no contó con arquero natural para defender su arco.



El Santa Fe de Harold Rivera tuvo muchas adversidades. Nunca jugó de local, pues debido a la crisis social en Colombia, así como a causa de la pandemia, tuvo que salir de Bogotá y no pudo actuar en el estadio El Campín. Así, hizo las veces de local en Armenia, Asunción de Paraguay y Ambato, en Ecuador.



Su nómina tuvo ausentes por lesiones, expulsiones y hasta por una transferencia de última hora: la de Michael Rangel al Mazatlán FC de México. Digamos que en esas vicisitudes se puede amparar el plantel colombiano y su entrenador.



Sin embargo, haya pasado lo que haya pasado, al Santa Fe 2021, dirigido por Rivera Roa, lo condena la historia cardenal. De sus trece participaciones en Copa Libertadores, 7 de ellas en la última década, esta es su peor actuación. El saldo así lo dictamina.



El primer hecho lo marca el no haber ganado un solo partido: empató 3 veces y perdió otras tres. En 1961 ganó un juego, así como lo hizo en 1972, 1976, 2014, y 2018. Esta vez pasó en blanco y no celebró un triunfo.



Último de su grupo ya había sido: en 1976 y 2014. Su diferencia de gol fue de -3, y tuvo peores en su historia (como el -5 de 1972); sin embargo, en la última década es su peor cifra en ese ítem.



Y el último dato que confirma la desesperanzadora campaña de Santa Fe en la Libertadores 2021 está en sus goles a favor: solo anotó 4 tantos, la cifra más baja de sus presentaciones en la Copa; un rendimiento muy bajo en el arco contrario, que iguala lo hecho en 1972.



Así, aunque el proceso siga, vengan refuerzos y un mensaje de borrón y cuenta nueva, la historia quedó escrita y este Santa Fe firmó la página más triste del albirrojo en la Copa Libertadores.