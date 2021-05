Yulián Anchico: ‘Sorprende el bajón de resultados en Santa Fe’

Yulián Anchico se convirtió en la última década en uno de los más destacados que pasaron por Independiente Santa Fe, ganándose el cariño de la hinchada. Con el cuadro cardenal, ganó ocho campeonatos, dos de ellos a nivel continental.



El actual jugador de Jaguares habló con Futbolred, recordó ese duelo contra River Plate en el 2016, cuando se disputaba la Recopa Sudamericana. Además, dio su postura, desde afuera, de la actualidad del cuadro dirigido por Harold Rivera, quedando sombrado por los malos resultados, pero destacando la idea de juego. Anchico se enceuntra de vacaciones y se reintegrará a labores con el cuadro del Sinú a finales de mayo.



¿Qué recuerdo tiene de esa serie de Recopa contra River en 2016? Teniendo en cuenta que son contextos distintos



La importancia de estos torneos, hablando del juego de Santa Fe por Copa y en comparación de ese torneo que jugamos en esa época, quizás las emociones son distintas. La actualidad de Copa es desafortunada, no es la mejor, prácticamente sin opción de poder ascender o clasificar. En esa época estábamos en la disputa de un título, estábamos parejos en ambos planteles. Por supuesto siempre enfrentar un equipo gigante del continente se necesita mucha motivación, hay ansiedad y son esos juegos que se sueña con ganar.



¿En qué cree que ha fallado Santa Fe en Libertadores?



Es difícil hablar como hincha del equipo y referente en los últimos años, teniendo en cuenta los resultados y lo que se nos dio en ese tiempo a nosotros como plantel hace unos años. Me ha sorprendido los resultados de Santa Fe en Copa, lo digo y lo sostengo, no sé qué pueda pasar al interior con exactitud qué pudo influir en qué los resultados no se dieran como esperábamos todos. Estaba convencido de una buena participación del equipo en Copa, por lo que esta nómina y el dt han mostrado, con resultados importantes a nivel local. Para mí, era el equipo más fuerte que teníamos en Colombia, más equilibrado, con la idea más clara, el más completo.



Era convencido de que era candidato al título. Sin embargo en el último mes la realidad fue otra, los resultados no acompañaron al equipo y se ve reflejado en resultados sorpresivos. Sorprende mucho el bajón en cuanto a resultados. Lo digo porque lo enfrenté varias veces, Santa Fe demostró que era candidato en ambos frentes.



¿Cómo potenciar esa nómina que tiene Santa Fe de cara al futuro?



No puede pasar de una opinión, no estoy allí. Creería que no habría mucho que hacer, teniendo en cuenta la nómina, son resultados desafortunados. Pero sigo viendo la idea y la misma identidad. Internamente sabrán qué necesitan, quién llegará, qué necesitarán y qué deben mejorar para seguir la misma línea porque en ese camino, podrán encontrar los resultados. Harold lo ha demostrado con su trabajo, pero en términos generales, Santa Fe es uno de los equipos con mejor nomina en el país.



Teniendo en cuenta las bajas que tendrá el plantel argentino por contagios ¿Es obligación que Santa Fe a River?



Uno siempre tendrá la obligación de salir a ganar, de eso se trata este deporte y es lo esencial de toda competencia. Con las circunstancias actuales, claro, teniendo en cuenta el marco en el que está River por el problema, con las desventajas. No quiero decir que Santa Fe tenga favoritismo pero los argentinos vienen con una situación incomoda. Sin embargo, por su cultura e intensidad de juego no la pondrán nada fácil. Hay algo a favor, el plantel está casi completo, las condiciones están dadas para tener un óptimo rendimiento.



¿Santa Fe debe tener tranquilidad desde el primer minuto o es elemental salir a presionar al rival?



No se puede poner en duda, si tengo más, debo tratar de ir por el objetivo. Están todas las variantes, posibilidades y el rival esta privado. Sería lo ideal y que así sea para Santa Fe y que lo pueda concretar.



Sergio Cortés

@Seracoca_95