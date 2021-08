Dolor por partida doble: River cayó en Copa gracias a la ‘Ley del ex’

Este miércoles se disputó el partidazo de los cuartos de final en la Copa Libertadores 2021. River Plate, con Jorge Carrascal desde el arranque, recibió al Atlético Mineiro de Hulk y ‘Nacho’ Fernández en el Monumental (duelo de ida).

Tal como ocurrió en los octavos de final frente a Boca Juniors, el Mineiro apeló a su solidez defensiva para aguantar y sobrellevar las constantes embestidas del rival. Así mismo, buscó espacios para un eventual contragolpe.



River, con el libreto claro, atacó por todos los flancos. Las bandas fueron muy usadas para la proyección de los laterales y en la mitad Carrascal, Zuculini y De La Cruz buscaron ganar en el 1 vs 1.



A partir de lo anterior, el dueño de casa concretó dos aproximaciones interesantes en los primeros diez minutos. Faltó el ‘punch’.



La más clara llegó al minuto 31 y fue del Millo. Angileri desbordó a velocidad pura por sector izquierdo, mandó un centro medido que conectó muy bien Romero, pero Everson como pudo controló.

La segunda parte inició con un cambio de cielo a tierra. Esta vez, los foráneos salieron decididos a buscar la apertura del marcador. En apenas tres minutos, dos llegadas clarísimas. Tres, si se cuentan los primeros 10'.



Primero, un extraordinario remate del chileno Vargas que Armani evacuó al tiro de esquina; segundo, una volea de Arana que la defensa local tapó con los justo; tercero, otro remate de Vargas, esta vez a ras, que el golero ex-Nacional atajó a puro reflejo.



Al 58', las pésimas noticias llegaron para el cuadro argentino. Zaracho mandó un centro llovido desde la derecha, Hulk en el segundo palo la bajó y ‘Nacho’, detrás de todos, soltó un potente remate que se desvió en Díaz e ingresó al pórtico. Baldado de agua fría por la inexorable ‘Ley del Ex’.



Ocho minutos después, Mineiro por poco anota el gol del torneo. En una contra que lideró Hulk, Allan recibió por banda izquierda, vio salido a Armani e intentó picarla desde unos 35 metros... El balón se estrelló en el travesaño.



River se perdió por completo. No pudo hacerse con la posesión y mucho menos generar algo de peligro en territorio ajeno. Los visitantes, totalmente cómodo, manejó a placer el ritmo, aprovechó la pelota quieta por intermedio de Hulk y no sufrió.

​

La gran polémica llegó al 80'. Después de un pase cruzado, ‘Nacho’ le metió un planchazo fortísimo a Angileri por zona izquierda. El árbitro Valenzuela revisó la acción en el VAR y aunque efectivamente no era penalti, sí fue roja directa para el agresor.



Tras cuatro minutos de revisión, el tiro libre lo ejecutó Álvarez. Su remate fue ajustado al palo derecho y Everson, con las uñas, mandó al tiro de esquina. Milagro completo. Instantes después, el entrenador Cuca mandó al campo al colombiano Dylan Borrero.



En la última del tiempo reglamentario, Réver, recién ingresado, cabeceó en total libertad tras un tiro de esquina y Armani salvó milagrosamente.



Finalmente Mineiro se llevó una victoria crucial de territorio argentino. Valioso 0-1 que le permite definir la clasificación a semifinales el próximo miércoles en el Estadio Mineirão.