Primera vez que River Plate jugará sin público en el Monumental

River vivirá un hecho inédito en su primer partido en Buenos Aires de la presente Copa Libertadores : recibirá a Palestino de Chile a puertas cerradas por la sanción que la Conmebol le impuso tras los incidentes en la fallida final contra Boca Juniors, que debió mudarse a Madrid en diciembre pasado. Así, además de los 400 mil dólares de multa que recibió, no podrá tener el aliento de su gente ni hoy ni el 11 de abril cuando recibirá a Alianza Lima.

Solo unos pocos privilegiados podrán presenciar el juego: 70 miembros por cada delegación (incluye jugadores, cuerpo técnico, personal médico, restantes oficiales y directivos), 20 directivos o miembros de la AFA, un máximo de 350 periodistas acreditados, los fotógrafos autorizados por ARGRA, el personal técnico encargado de la transmisión televisiva, 12 alcanzapelotas, personas que desempeñen funciones en relación con la infraestructura del estadio (iluminación, limpieza, etc.) y policías y empleados de seguridad que tengan asignadas tareas en relación con la seguridad (el operativo tendrá apenas 100 efectivos).



Aunque será la primera vez sin público en el Monumental, el millonario ya vivió tres situaciones similares a lo largo de su historia. El 27 de agosto de 2011 fue la primera, cuando debió enfrentar a puertas cerradas a Desamparados de San Juan (triunfo 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán) por la tercera fecha del Torneo Nacional B 2011/12; y la segunda se produjo el 10 de septiembre de aquel año ante Defensa y Justicia (empate 2-2 en el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo) por la quinta jornada. En aquel momento, River recibió una sanción de la AFA tras los incidentes en el Monumental del 26 de junio de 2011, cuando se consumó el descenso al perder la promoción vs. Belgrano.



Con tres antecedentes, que le dejaron un triunfo y dos empates, el millonario recibirá a Palestino sin su gente, pero con la intención de revalidar el agónico punto logrado en el 1-1 con Alianza Lima en Perú. Aunque, claro, tampoco contará con su entrenador: Marcelo Gallardo cumplirá su sanción de cuatro juegos esta noche y recién podrá volver a estar el 3 de abril en Brasil ante Internacional.



El DT fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Conmebol antes de las finales con Boca ya que desacató, en el duelo de vuelta de las semifinales con Gremio en Brasil (bajó al vestuario en el entretiempo y se comunicó con el banco cuando no podía), la suspensión que había recibido por salir tarde a afrontar el segundo tiempo del duelo de ida en Buenos Aires.



La Nación

Canchallena.com.ar

Argentina

GDA