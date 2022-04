River Plate no debutaría en Libertadores por la crisis social en Perú

River Plate no sabe qué pasará con su debut en la Copa Libertadores 2022. A pocas horas de su viaje programado para Lima, no sabe si se montará en el avión para enfrentar a Alianza Lima, o se queda en Argentina, debido al estallido social que hay en Perú por estos días.



Si no hay garantías, River no viajará a Perú, eso lo tiene claro la Conmebol, que trabaja a toda velocidad para definir si el equipo argentino viaja o no.



En Perú hay fuertes manifestaciones de transportadores, que están en paro, lo que provocó el incremento de alimentos y de combustible. Hay desabastecimiento y actos violentos en varios sectores del país.



Así, cualquier cosa puede pasar con el partido Alianza Lima vs. River Plate. Se habla de cambiar la sede, y que Alianza pierda su localía; también hay posibilidad de jugar a puerta cerrada y con cambio de horario.