'Se jugó con gases lacrimógenos y escuchando estallidos', Gallardo

River Plate sacó un punto del Romelio Martínez, donde visitó a Junior por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo argentino tuvo que hacerlo en medio de la difícil situación que atraviesa Colombia, que ya completa 15 días de protestas en las calles. Los gases lacrimógenos afectaron al técnico Marcelo Gallardo, en la previa y durante el partido.

"Era un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando; nosotros sabíamos que íbamos a venir a jugar, intentamos que nos dieran las garantías necesarias. No es normal jugar en una situación tan inestable por lo que está viviendo el pueblo colombiano, no fue normal ni en la previa, ni durante el partido", dijo.



Y agregó: "tienen que decir que se jugó en situaciones incómodas, con humo, con gases lacrimógenos y escuchando estruendos y estallidos afuera. Fue anormal en todo sentido y no podemos mirar para otro lado".



En la previa, el entrenador tuvo que salir corriendo al camerino cuando inspeccionaba el terreno de juego, luego que el Esmad buscara dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes que se encontraban a las afueras del escenario deportivo. En el minuto de silencio y durante el partido, los estallidos no se detuvieron. Aún así, el partido se desarrolló.