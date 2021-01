River, con Borré, va por el milagro en Libertadores contra Palmeiras

River Plate se juega el prestigio y el sueño de ser finalista en su visita a Palmeiras, este martes 12 de enero en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo brasileño cierra en casa con una ventaja de 3-0, por lo que los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan de un milagro para lograr una heroica clasificación.



Tras la importante victoria en la ida, el conjunto brasileño garantizará su presencia en la final, prevista para el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro, con una victoria por cualquier marcador, un empate o hasta una derrota por dos goles de diferencia.



Para alcanzar su octava final en la Libertadores, en cambio, River necesita imponerse por 3-0 para llevar la definición a los penaltis o vencer por tres o más goles de diferencia.



El destacado desempeño del ‘verdao’ en Buenos Aires permite prever que su entrenador, el portugués Abel Ferreira, repetirá la titular en Sao Paulo, aunque tendrá que reemplazar al centrocampista Patrick de Paula, quien no podrá pisar la cancha por estar suspendido. También están en duda Gabriel Verón y Rafael Veiga, que sintieron molestias musculares tras el encuentro del sábado por el Campeonato Brasileño ante el Sport, al parecer producidos por el césped crecido del estadio de Ilha do Retiro, que exigió de más a los jugadores.



Luan y el paraguayo Gustavo Gómez suenan como seguros para el partido del martes, pero el excelente desempeño del chileno Benjamín Kuscevic en la victoria por 0-1 contra el Sport no permite descartar su participación frente a River.



Los buenos resultados del Palmeiras son fruto de la estrategia adoptada por el técnico portugués, que tras reemplazar a Wanderley Luxemburgo en noviembre pasado logró mejorar el desempeño del ‘verdao’, clasificándolo para la final de la Copa do Brasil y a un paso de llegar a la final de la Libertadores tras 20 años de espera.



La situación para River no está fácil y los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan de un milagro para remontar el 0-3.



Al colombiano Jorge Carrascal, expulsado en la ida, Gallardo podría reemplazarlo con Federico Girotti, quien con apenas 21 años viene demostrando destacadas condiciones, pero también podría decidirse por Julián Álvarez, aunque no está en su mejor momento.



La defensa también debería tener modificaciones, con Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola en el centro, y Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri en los laterales.