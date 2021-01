Cesó la horrible noche: Carrascal expulsado y River goleado en Copa

Han comenzado las semifinales de la Copa Libertadores. En la primera llave, River Plate recibió en el estadio Libertadores de América a Palmeiras con los dos colombianos como titulares.

La primera del partido llegó apenas al minuto de juego. Rafael Santos Borré recibió un buen balón dentro del área, controló y definió de zurda, pero su disparo se fue apenas arriba del pórtico rival.



La tempestiva local continuó a flor de piel. Al 5’, Matías Suárez ganó por izquierda y envió el “pase de la muerte” a Jorge Carrascal que definió de primera al segundo palo y milagrosamente Weverton salvó. Oportunidad clarísima para el ‘Millo’.



River salió completamente decidido a sacar una buena ventaja en casa y para ello uso el juego por las bandas como su principal arma. Por su parte, Palmeiras no podía reaccionar y se defendía con hasta nueve jugadores.



Al minuto 20 llegó nuevamente con peligro el cuadro local. Gonzalo Montiel desbordó por derecha y envió un centro a media altura que Borré apenas pudo rozar en el área chica.



A pesar de todo lo anterior, los brasileños, sin hacer mucho eso sí, fueron los encargados de abrir el marcador. Sorpresa total. Franco Armani tuvo un mal rechace que cayó en Rony, el delantero controló y de volea aprovechó el regalito al minuto 27.



Con el baldado de agura fría, River se apagó por unos minutos. Se sintió el golpe y tardaron en reaccionar.



Recién al minuto 43 los locales volverían a asomarse en el área rival. Carrascal ganó una falta frontal al arco, 'Nacho' Fernández se hizo cargo del cobro y su disparo se estrelló en el travesaño. El balón no quería entrar.



La segunda parte no podía comenzar peor para el equipo de Gallardo. Luiz Adriano aguantó de gran manera un balón en la mitad de la cancha, con un simple movimiento se safó de Robert Rojas, corrió en completa soledad y definió ante la salida de Armani. 0-2 y se venía la noche.



Carrascal, el hombre más incisivo de River en ataque, quiso marcar el descuento más adelante con un cabezazo bien ubicado, pero Weverton no dejaba pasar nada.



Ahora bien, el gran partido del ex-Millonarios se fue a la basura en el minuto 59. Completamente salido de sus casillas agredió a Gabriel Menino con una doble patada descalificadora. Por si fuera poco, en el cobro posterior Matías Viña puso el 0-3 de cabeza. Nada que hacer.



Con uno menos, River apeló al amor propio para buscar el descuento, pero Palmeiras estaba completamente seguro en defensa y picante en ataque. Tanto así que los de Gallardo se fueron llenando poquito a poquito de tarjetas amarillas.



Al minuto 84 por poco la visita logra sentenciar la goleada. Gabriel Menino recibió dentro del área y soltó un derechazo cruzado que Armani salvó con los justo. Instantes después, Ze Rafael desbordó, envió un centro a ras y Willian, con el arco completamente vacío, no pudo empujarla.

​Al final fue victoria del conjunto brasileño que aprovechó errores individuales de su rival y quedó con un pie en la final de Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo, por su parte, tendrán que esperar un milagro para revertir la historia.