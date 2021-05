River perdió en casa, pero recibió una manito de Santa Fe y clasificó

En la última jornada del Grupo D, River Plate y Fluminense midieron fuerzas en el Monumental. El ganador se clasificaba directamente a segunda ronda, mientras que el perdedor debía esperar lo que sucediera entre Junior y Santa Fe.

El duelo inició bastante movido, ocasiones para lado y lado. A los nueve minutos, llegó la visita: tiro de esquina ejecutado por Nené y cabezazo de Nino que pasa rozando el palo derecho de Franco Armani. Más adelante respondió el dueño de casa con un remate a quemarropa de Julián Álvarez, que Marcos Felipe atajó brillantemente.



Pasados los 20 minutos, se abrió el marcador. Fred, de partido sensacional, condujo libre por zona derecha, mandó un centro a media altura y Caio Paulista la punteó para el 1-0 parcial (23').



En el saque posterior, River por poco logra el empate por intermedio del criticado Jorge Carrascal. El número 10 recibió por izquierda, recortó brillantemente y soltó un derechazo potente que se estrelló en el palo. Muy cerca.



Pero los brasileños, precisos como nadie, sentenciaron su segundo gol a la media hora de juego. Fred aguantó al borde del área, se giró y mandó un pase bombeado magistral para Nené. El ex-PSG la dejó pica, remató de volea, el balón se desvió en Tomás Lecanda y desubicó al golero riverplatense. Baldado de agua fría.



Y en tiempo añadido, por poco se acaba la historia. Nené se hizo cargo de un tiro libre frontal al área, remató con buena curva, pero el balón pegó en la parte exterior de la malla. Armani se quedó inmóvil.

Para el segundo tiempo, Marcelo Gallardo movió su banco: se fueron Carrascal, Lecanda y Simón; ingresaron Palavecino, Suárez y Rojas. Claro que el desarrollo poco cambió. River no encontraba por dónde generar peligro latente.



Fluminense, que optaba por los rápidos contragolpes, siguió pegando sustos. Al 51', Yago recibió una buena habilitación de Fred, enganchó hacia dentro y soltó un derechazo que se estrelló en el travesaño.

​

​La cosa se complicó a 20 minutos del final (67'). Jonatan Maidana se iba expulsado, roja directa, por agredir con el codo a Caio. No le salía una al ‘Millo’...



Con Borré fuera de los 73' y la necesidad por delante, el equipo local salió desesperado a buscar el descuento. Balones largos, centros de costado, jugadas colectivas, por todos los flancos había aproximaciones.



El premio llegó a cinco minutos del final. Julián Álvarez ganó por derecha, mandó un centro a media altura y el recién ingresado Girotti (sustituyó a Borré) se lanzó para puntearla y marcar el descuento. Alegría inmensa en el banco.



Como en una película de terror, el rival nuevamente pegó. Efectividad pura. Al 90+1', Abel Hernández condujo con total libertad al borde del área, abrió por izquierda para Yago y el volante definió. 1-3 final.



Ahora bien, la derrota no significó mayor cosa para River. Con la igualdad entre Santa Fe y Junior, el conjunto argentino avanzó a octavos de final como segundo de la tabla, detrás de Fluminense.