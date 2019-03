River estrenó su título con un empate a un gol, frente a Alianza Lima

En un partido cerrado y con pocas oportunidades claras de gol, River Plate se llevó un punto en su visita a Alianza Lima, que aprovechó la oportunidad más clara que tuvo y definió, a través de José Manzaneda, para poner el 1-0 a su favor, posteriormente, a falta de un minuto para la conclusión de las acciones, apareció Ferreira, quien había sustituido a Juan Fernando Quintero, para igualar las acciones y dejar el marcador 1-1.



En River, los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré fueron titulares, sin embargo, no pudieron hacer mucho para modificar el marcador. Santos Borré falló un penal a falta de 10 minutos para finalizar el partido, mientras que Quintero generó algunas jugadas de peligro, aunque no se le vio tan punzante como suele serlo y lo había sido en la previa de este encuentro.



El gol del equipo peruano llegó a los 30 minutos de la primera parte, cuando River había tenido un par de jugadas claras a través de Nacho Fernández y de Lucas Pratto, pero las había desperdiciado. Por su parte, los peruanos aprovecharon un saque de banda, tiraron el balón al área y tras un mal rechazo del defensor Lucas Martínez Cuarta, el mencionado Manzaneda aprovechó para anotar el gol que definió las acciones.



De esta forma concluyó la primera parte, cuya dinámica cambió tras el descanso. Durante los segundos 45 minutos, River atacó mucho más, Quintero, antes de ser sustituido al minuto 15 del segundo tiempo apareció más, pero aunque sus pases desequilibraban la defensa rival, no fueron bien concluidos por los delanteros o extremos que recibían el juego que generó el colombiano.



Sustituido Quintero y con Borré en cancha, llegó la jugada del mencionado penal, tras un centro de Javier Pinola, el central Riojas intentó detener la pelota, pero levantó ambos brazos y al dejarlos extendidos, el balón pegó en ellos. El claro penal, sancionado por el colombiano Roldán, quedó para Rafael Santos Borré, quien pateó bien pero vio cómo Pedro Gallese, arquero de Alianza y de la Selección peruana, lo detuvo con una gran atajada.



Cuando ya todo parecía definido, apareció el cobro de Ferreira, quien aprovechó una falta en el extremo derecho del área, cobró de forma magistral y le dio un punto al campeón vigente de la Copa Libertadores, que celebró a rabiar este gol.