Cali venció a Ferroviaria: en la semifinal de la Libertadores Femenina

Deportivo Cali venció 2-1 a Ferroviaria de Brasil por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador. Duelo en el cual, las verdiblancas comenzaron perdiendo, pero lograron superar las dificultades para remontar y conseguir una histórica clasificación a las semifinales del torneo.

El compromiso se tornó parejo en los primeros minutos, donde ambas escuadras buscaban tener la posesión de la pelota. Al minuto 8, las caleñas perdieron el balón en la salida, Rafaela Silva remató cruzado desde aproximadamente 30 metros y marcó el 1-0 parcial. Las colombianas de inmediato reaccionaron con una buena acción entre Manuela Pavi y Elexa Bahr, quien asistió Ingrid Guerra y no pudo definir bien ante la portera Luciana Dionizio.



Las azucareras siguieron insistiendo y volvieron llegar con peligro en dos ocasiones con Bahr. La primera con un cabezazo que se fue por encima del horizontal y luego con un remate que no tuvo mucha potencia. Sobre los 25 minutos, las brasileñas volvieron a aparecer en el ataque con un mano a mano de entre Larissa Pereira y Stefany Castaño, con la guardameta ganando el duelo, para evitar una nueva caída de su pórtico.



Después, Guerra asistió a Bahr, la colombo-estadounidense tuvo la oportunidad de marcar, pero Dionizio detuvo el disparo. En los últimos instantes del primer tiempo el ritmo del partido bajó, pero seguía con insistencia de las verdiblancas, que tuvieron un par de remates.



En la parte final, Ferroviaria sacó del medio, Ingrid Guerra le robó la pelota a las defensoras y sola frente a guardameta, definió para el empate parcial a un gol. Siete minutos después, Pavi avanzó por el borde la banda derecha, eludió a una defensora, trató de rematar, pero pegó en una rival. Guerra tomó el rebote y salió desviada por el vertical izquierdo de Dionizio.



Luego empezaron a llegar los primeros cambios. En las paulistas entró Luana Menegardo y Carolina Tabares por Rafael Silva y Mylena Ferreira. En el Cali entró



Farlyn Caicedo por Paví. Al minuto 73, Carolina Arias no pudo rechazar bien el esférico, le quedó a Tabares que tiró cruzado de media distancia y la guardameta Castaño la alcanzó a enviar al tiro de esquina.



Al minuto 83, las verdiblancas se quedaron con una menos por la expulsión de Paula Medina por doble tarjeta amarilla. Seguidamente llegaron más cambios, Jhon Alber Ortiz envió al campo a María Morales por Tatiana Ariza y la técnica Jessica De Lima, envió a Fany Gauto por Suzane Pires. Pasaron seis minutos, Nancy Acosta metió el balón al área, la golera intentó controlarla, pero se le escapó. Elexa Bahr tomó el rebote y concretó el 2-1, con el que posteriormente terminó el compromiso.



El próximo partido del Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2022, será por las semifinales, el día martes a las 5:00 de la tarde contra Boca Junior de Argentina, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador. Mientras que Ferroviaria terminó su participación en el torneo.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15