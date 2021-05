Jornada para el olvido: amargo balance de colombianos en Libertadores

La cuarta jornada de Copa Libertadores, que finalizó este jueves con un insólito partido en Barranquilla en medio de protestas sociales, no le salió a los clubes colombianos como esperaban.



Al pobre balance en materia de resultados se sumó un papelón continental. Tres de estos equipos (Junior, Nacional y América) tuvieron que jugar en territorio nacional, por disposición de Conmebol, a pesar de las protestas que se registran en marco del Paro Nacional. Los equipos visitantes padecieron con los gases lacrimógenos e incluso uno de los duelos tuvo que detenerse en ocho ocasiones.



Balance general de la fecha



Un total de 35 goles se registraron en la fecha 4 de la fase de grupos, siendo esta la jornada con menor productividad de gol. Solo se registró un empate a cero, el cual protagonizaron Atlético Nacional y su similar uruguayo de Nacional, que tuvieron que jugar una hora después de lo pactado, a causa de las protestas en Pereira.



Los únicos goles convertidos por colombianos fueron conseguidos por Miguel Ángel Borja, quien anotó en el empate con River Plate en Barranquilla, y el tanto de Luis Manuel Orejuela, con Sao Paulo, en la igualdad de visita con Rentistas.



Junior tendrá que aferrarse a un milagro para conseguir avanzar a la siguiente fase, mientras que Santa Fe con su derrota en suelo brasileño quedó prácticamente eliminado de la competencia. El que tiene mejores posibilidad es Nacional, que aunque no convence con su fútbol, sumó otro punto que lo mantiene en la pelea. Es tercero con 5 puntos, a uno de Universidad Católica que aparece segundo.



En el cierre de la jornada, América no pudo con Mineiro y se despidió de la Copa antes de lo previsto. El bicampeón colombiano es uno de los tres peores equipos en la fase de grupos, al sumar apenas un punto. El partido frente a los brasileños se disputó pese a la afectación por los gases lacrimógenos, con los que el Esmad buscaba desalojar a los manifestantes a las afueras del estadio.



Y es que por segundo día consecutivo se mantuvieron las protestas a las afueras del Romelio Martínez, con miles de personas exigiendo la suspensión del fútbol en Colombia mientras el país se encuentre en paro. Lo cierto es que el continente ya habla del tema y las fuertes críticas por la realización de estos partidos no se hicieron esperar.



Resultados en la fecha 4



The Strongest 2-0 Barcelona SC

(Goles de Jair Reinoso)



Santos 1-0 Boca Juniors

(Gol de Felipe Jonatan)



Deportivo Táchira 2-1 Internacional

(Goles de Nelson Hernánez y Maurice Cova/Thiago Galhardo)



Ind. del Valle 0-1 Palmeiras

(Gol de Raphael Veiga)



Sporting Cristal 0-2 Racing

(Goles de Thomas Chancalay y Ignacio Piatti)



Unión La Calera 2-2 Flamengo

(Goles de Ariel Martínez y William Arao (aut)/Gabriel Barbosa y William Arao)



Rentistas 1-1 Sao Paulo

(Goles de Martín González/ Luis Manuel Orejuela)



Argentinos Jrs 0-1 Universidad Católica

(Gol de Fernando Zampedri)



A. Junior 1-1 River Plate

(Goles de Miguel Borja / Paulo Díaz)



D. La Guaira 0-1 Cerro Porteño

(Gol de Claudio Aquino)



Fluminense 2-1 Santa Fe

(Goles de Fredy y Ciao Paulista / Jersson González)



Universitario 1-1 Defensa y Justicia

(Goles de Alberto Quintero / Brian Moreno)



Atlético Nacional 0-0 Nacional de Uruguay



Vélez 3-1 LDU Quito

(Goles de Thiago Almada, Lucas Janson y Federico Mancuello/ Matías Zunino)



Always Ready 1-2 Olimpia

(Goles de Rodrigo Ramallo / Walter González y Alejandro Silva)



América de Cali 1-3 Atlético Mineiro

(Goles de Santiago Moreno / Hulk, Guilherme Arana y Eduardo Vargas)



Posiciones por grupos



GRUPO A

1. Palmeiras - 12 pts

2. Defensa y Justicia - 5 pts

3. Ind. del Valle - 4 pts

4. Universitario - 1 pt



GRUPO B

1. Internacional - 6 pts

2. Always Ready - 6 pts

3. Olimpia - 6 pts

4. D. Táchira - 6 pts



GRUPO C

1. Barcelona SC - 9 pts

2. Santos - 6 pts

3. Boca Juniors - 6 pts

4. The Strongest - 3 pts



GRUPO D

1. Fluminense - 8 pts

2. River Plate - 6 pts

3. Junior - 3 pts

4. Santa Fe - 2 pts



GRUPO E

1. Sao Paulo - 8 pts

2. Racing - 8 pts

3. Rentistas - 3 pts

4. Sporting Cristal - 1 pt



GRUPO F

1. Argentinos Jrs. - 9 pts

2. U. Católica - 6 pts

3. A. Nacional - 5 pts

4. Nacional (Uru) - 2 pts



GRUPO G

1. Flamengo - 10 pts

2. Vélez - 6 pts

3. LDU Quito - 4 pts

4. U. La Calera - 2 pts



GRUPO H

1. Mineiro - 10 pts

2. Cerro Porteño - 7 pts

3. D. La Guaira - 3 pts

4. América de Cali - 1 pt