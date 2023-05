Todo bien en Libertadores: colombianos mejoran nivel de últimos años

Los equipos colombianos invitan a la ilusión. Y no es solo percepción: los números demuestran que lo hecho hasta el momento ya supera lo que pasaba en los últimos años, cuando las presentaciones mediocres eran la constante.

Atlético Nacional es el primer colombiano clasificado a la segunda fase, tras sumar 10 puntos en el grupo H y hacerse inalcanzable para Olimpia (8) y para todos.



Deportivo Pereira ya es una de las revelaciones del torneo no solo porque comparte la punta del grupo F con 7 puntos, sino porque su juego mereció más en la Bombonera -ellos lo saben- y, ahora que no está en cuadrangulares de Liga Betplay, tiene toda su atención en este campeonato.



Independiente Medellín tampoco se ha quedado atrás y es segundo detrás de Internacional (8), a un solo punto y con mejor diferencia de gol que Nacional en el grupo B. Es difícil porque va todo apretado, pero todo lo tiene en sus manos para avanzar.



Atrás parece que quedaron las ediciones de las eliminaciones estrepitosas antes de la finalización del grupo, las malas impresiones con las que se quedaban en el exterior al ver cómo equipos muy modestos sacaban de carrera a instituciones nacionales con mucha historia, situación que había hecho carrera en los últimos años.



Las estadísticas, que no mienten, evidencia una mejoría notable. Así habían sido las anteriores presentaciones de los nuestros en Libertadores:



2018: Solo avanzó a octavos de final Atlético Nacional y nuestros representantes alcanzaron un 50,9%.



2019: Ninguno pasó de la fase de grupos y apenas se logró un pobre 37,03%.



2020: No hubo equipos colombianos más allá de la fase de grupos y alcanzaron un bajo rendimiento del 39,7%.



2021: Tampoco hubo representantes en octavos de final y obtuvieron un 43,5%.



2022: Deportes Tolima acabó con la mala racha y el país volvió a tener un equipo en octavos de final, pero el rendimiento volvió a ser bajo con un 37,03%.



2023: A falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos los clubes colombianos tienen su mejor nivel muchos años con un 60,31%.