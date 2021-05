¿Qué dice la norma? Lo que obliga a colombianos a ir a sede neutral

Santa Fe, Atlético Nacional y La Equidad tendrán que jugar en sede neutral, en Paraguay concretamente, al no poder garantizar seguridad en sus partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Las violentas protestas en el país motivaron a los rivales de los tres equipos, River Plate, Argentinos Jrs y Lanús, a decidir que no viajarían al país, con lo cual los partidos se disputarán en sede neutral, en Asunción.



Ya en la pasada Copa Sudamericana, la semifinal de ida entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia fue suspendida como consecuencia de los incumplimientos sanitarios a causa de la pandemia por el Covid-19. Los chilenos protestaron pero al final jugaron y empataron 0-0.



¿Por qué están obligados los equipos a ese cambio de escenario, que en un caso como el de Santa Fe, que resignó la condición de altura contra Fluminense y ahora contra River Plate, primero por las restricciones de la pandemia en Bogotá y ahora por motivos de orden público?



El Artículo 8 del reglamento de Conmebol puede estar la respuesta: "las Asociaciones Miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos,

organización o de la celebración de un partido de fútbol, sea de carácter oficial o amistoso".



El caso, para Santa Fe, Atlético Nacional y Equidad, es que tenía obligación de garantizar la sede pero no pudo porque la Policía atiende las graves alteraciones del orden público y no aseguraba presencia ni control en partidos de fútbol. Por eso Conmebol, en su condición de organizador, ofrece una sede neutral para no alterar la programación, en este caso Paraguay.



Pero, ¿qué pasa si se niega a ir a Paraguay y defiende su sede natural? El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, ya adelantó algo en TyC Sports que quiso jugar en Quito para mantener la condición de altura pero no se lo permitieron: "River es un equipo consentido y querido por Conmebol, es un equipo grande en Suramérica y por lo tanto hay que respetarlo. River no tenía ninguna obligación, y Conmebol aceptó la respuesta de River. No quiero generar polémica, pero sabemos River y Boca son importantes", dijo.



Hay incomodidad, evidentemente, Pero ¿se puede decir, no gracias? La realidad es que el reglamento no es específico sobre los posibles castigos. Pero hay otras consideraciones.



El artículo 22 señala, sobre la incomparecencia a un partido, lo siguiente: "La incomparecencia a un partido puede conllevar como sanción la determinación del resultado por los órganos judiciales en los términos del Artículo 19, además de la imposición de multas accesorias a discreción del órgano judicial competente".



La respuesta entonces podría ser más política, los clubes no querrían entrar en un pleito con Conmebol y solo acatarían la decisión, como hizo Coquimbo y como han hecho otros en el pasado. Todo a pesar de otros antecedentes, como el de Alianza Lima, que obligó a la Federación peruana a mantenerlo en la primera categoría tras acudir al TAS, última instancia deportiva que suele proteger los intereses de aquellos en condición desfavorable, como serían los clubes colombianos, ajenos a la situación de orden público del país.



La conclusión final es que todos jugarán este jueves, resignando los intereses de cada uno pero cumpliendo el calendario y evitando potenciales castigos. El que manda, manda...