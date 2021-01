Entre sacrificio y gol: Borré, fundamental para el River de Gallardo

River Plate estuvo a tan solo un gol de lograr la hazaña en la ciudad de Sao Paulo, luego de derrotar a Palmeiras por 0-2 en el Allianz Parque. Los goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, ilusionaron al conjunto millonario con la final de la Copa Libertadores; sin embargo, en medio de la polémica, el equipo de Núñez no pudo concretar un tercer tanto y tuvo que despedirse de la competencia.

No obstante, uno de los protagonistas del encuentro fue Rafael Santos Borré, quien, además de aportar en el marcador, estuvo presente en la mayoría de las jugadas ofensivas y, con gran sacrificio, se devoró el frente de ataque, en la búsqueda de la remontada.



No era una tarea fácil, pero Borré entendió desde un principio que no era imposible. Junto a Matías Suárez formó un ataque inquietante, el cual fue difícil de detener para la defensa brasileña.



Como muestra de esto, fue su gol. En el minuto 44, sobre el final del primer tiempo, el colombiano sacó provecho de un centro desde el costado derecho de Gonzalo Montiel, para anotar el segundo tanto del encuentro con la cabeza y dejar al equipo del 'muñeco' a un paso de la hazaña.



Con 46 goles, el delantero samario es el actual el goleador de la era de Marcelo Gallardo. Su gol en la semifinal es un reflejo del papel fundamental que cumple en el conjunto: es el que siempre está.



Pese a que no se cumplió el objetivo, River Plate se fue con las botas puestas de la Copa Libertadores, al caer en el global contra un tímido Palmeiras, que le bastó con lo hecho en Argentina y, que, en casa, no jugó a nada y se conformó con las decisiones del VAR.



Borré, con sacrificio y gol, se despidió de la Copa con 7 goles en 11 partidos. Sigue demostrando lo importante que es para River Plate. Buen partido del colombiano, a pesar de la dura eliminación.