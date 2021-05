Semana decisiva en Libertadores y Sudamericana: panorama para Colombia

Esta semana se jugará la última y definitiva fecha en fase de grupos, tanto en Libertadores como en Sudamericana. Contrario a los planes, varios equipos colombianos llegarán sin vida, pero otros se aferran a las posibilidades para acceder a la siguiente fase. En la 'otra mitad de la gloria' ya no hay chances: Equidad y Tolima se despidieron anticipadamente. Las esperanzas está en la Libertadores.



Justamente, en la competencia a nivel de club más importante de Sudamérica, hay tres equipos colombianos con opciones de avanzar a los octavos de final. Unos llegan con mejores posibilidades, pero en todo caso, puede darse todo para que América, Junior y Nacional, sigan en carrera.

¿Qué cuentas hacen?



En el Grupo D, Junior se aferra al milagro para clasificar. Tendrá que vencer al ya eliminado Santa Fe, que quiere sacudirse de los malos resultados y despedirse con victoria. Los tiburones no solo necesitan ganar, sino también que River Plate les de un "empujón" frente a Fluminense, para no complicarse y sacar la calculadora. Si todo se le da al Junior, podrá avanzar como segundo del grupo.



Atlético Nacional, en el Grupo F, visita a Universidad Católica en un duelo directo por la segunda plaza de su zona. Los separa apenas un punto, por lo que un triunfo los pondrá del otro lado. Pero ojo, no todo es color de rosa. Esperan que en el otro duelo, Argentinos Juniors derrote a Nacional de Uruguay, que también llega vivo, con los mismos puntos de los verdolagas. El equipo de Alexandre Guimaraes aparece con mejor diferencia de gol, en relación a sus dos rivales directos.



El otro que llega con opciones y depende de sí, para avanzar a octavos, es América de Cali. Muchos creyeron muerto al equipo de Jersson González, pero con su reciente triunfo tomó vida. Se enfrentarán a Cerro Porteño, que actualmente aparece en el segundo lugar. Mineiro ya está en la siguiente fase, así que el equipo escarlata deberá vencer a los paraguayos. La diferencia de gol le permitiría estar en la siguiente fase, pues ganando tendrá los mismos puntos de Cerro.



Todo está servido para que los colombianos den un paso al frente, pero no tienen de otra que ganar. Repase cómo se jugará la última fecha de la fase de grupos, tanto en Libertadores como en Sudamericana.



Así se jugará la fecha 6



Martes, 25 de mayo



5:15 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Fluminense

*Rafael Santos Borré, fuera por Covid-19.

Copa Libertadores



5:15 pm | Santa Fe vs Junior

Copa Libertadores



5:15 pm | Palestino vs Libertad (Daniel Bocanegra/Alex Mejía)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Sao Paulo (Luis Manuel Orejuela) vs Sporting Cristal

Copa Libertadores



7:30 pm | Cerro vs América

Copa Libertadores



7:30 pm | Emelec vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Deportes Tolima vs Bragantino

Copa Sudamericana





Miércoles, 26 de mayo



5:00 pm | Olimpia (Sergio Otálvaro) vs D. Táchira

Copa Libertadores



5:00 pm | Internacional vs Always Ready (Jhon Jairo Mosquera/Alex Rambal)

Copa Libertadores



5:15 pm | Independiente (Andrés Roa) vs Guabirá

Copa Sudamericana



7:00 pm | Boca Juniors (S. Villa, F. Fabra, J. Campuzano y E. Cardona) vs The Strongest

Copa Libertadores



7:30 pm | Huachipato vs San Lorenzo (Yeison Gordillo)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs River Plate de Asunción

Copa Sudamericana



9:00 pm | U. Católica vs Atlético Nacional

Copa Libertadores





Jueves, 27 de mayo



5:00 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte) vs Ind. del Valle

Copa Libertadores



5:15 pm | Wilstermann vs Ceará (Stiven Mendoza/Yony González)

Copa Sudamericana



7:00 pm | LDU Quito (Cristian M. Borja)

Copa Libertadores



7:30 pm | La Equidad vs Gremio

Copa Libertadores



7:30 pm | Lanús (Alexis Pérez) vs Aragua

Copa Sudamericana