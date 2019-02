La semana de los colombianos en Libertadores y Sudamericana

Esta semana se dará continuidad a la participación de los colombianos en los diferentes torneos del fútbol suramericano. En la Copa Libertadores y en Copa Suramericana, algunos de nuestros jugadores tendrán el partido definitivo para sus respectivas llaves de clasificación y otros tendrán su primer partido de la serie.

Estos son los partidos que disputarán nuestros futbolistas en Copa Libertadores y Copa Sudamericana:



Martes 26 de febrero

(Sudamericana 7:30 p.m.) Santos vs River Plate: Felipe Aguilar es la representación colombiana en el equipo brasileño, el exjugador de Atlético Nacional fue titular en el encuentro de ida, el defensor jugó los 90 minutos en el partido que terminó 0-0 en Uruguay.



(Sudamericana 5:15 p.m.) Fluminense vs Antofagasta: Yony González, quien recientemente llegó al club brasileño, hará su debut en este torneo continental. El duelo de ida se jugará en Río de Janeiro y la vuelta será en Chile.



(Libertadores 7:30 p.m.) Caracas vs Melgar: Dahwling Leudo, jugó 18 minutos en la victoria 2-0 como local de los peruanos. Por su parte, Jesús Arrieta, Juan Diego Giraldo y Juan David Muriel Cruz, no vieron acción en la derrota de su equipo.



Miércoles 27 de febrero

​(Libertadores 5:15 p.m.) Palestino vs Talleres: el colombiano Dayro Moreno tuvo una ctuación destacada en el duelo de ida en Cordoba, en la que anotó un gol al minuto 3 del partido. Sin embargo, su equipo empató 2-2 y la serie se definirá en Chile.



(Libertadores 7:30 p.m.) Atlético Mineiro vs Defensor Sporting​: Yimmi Chará fue titular en el juego de ida en Uruguay, el partido terminó 0-2 y su equipo parte con ventaja para avanzar a fase de grupos en Copa. El colombiano jugó 77 minutos en el encuentro.



Jueves 28 de febrero

(Libertadores 7:30 p.m.) Atlético Nacional vs Libertad: los dirigidos por Leonel Álvarez se llevaron el juego de ida en Paraguay venciendo 1-0 al verde con gol de Óscar Cardozo. Por su parte, Alexander Mejía y Macnelly Torres no vieron acción en el partido.



Atlético Nacional

El conjunto verde perdió 1-0 en su visita a Paraguay, aspecto que hace que el verdolaga parta en desventaja en el partido en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por Paulo Autuori, de la mano de Hernán Barcos deberán darle vuelta al encuentro para entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nacional rotó su nómina frente a Unión Magdalena pensando en este importante duelo el jueves 28 de febrero.