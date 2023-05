Nacional quiere la clasificación: enfrenta al complicado Melgar

Atlético Nacional visita a Melgar de Perú en partido de la fecha 4 del grupo H de Copa Libertadores, donde el conjunto dirigido por Paulo Autuori llega líder y espera ir sellando la clasificación a los octavos de final.

Para el partido contra Melgar Autuori presentó novedades con respecto a los últimos partidos, donde se destaca la presencia de Cristian Blanco, además de los regresos de Sebastián Gómez y Dorlan Pabón, dos de las máximas figuras que en los recientes partidos del verdolaga no estaban disponibles por lesiones. Sin embargo, estos últimos jugadores vienen apenas con 10 y 28 minutos que acumularon contra Pasto antes de este duelo internacional.



Por otro lado, Melgar llega con una victoria 2-1 de local contra Alianza Lima en Liga de Perú, aunque en la clasificación no pasan por un buen momento, pues llegan a este compromiso 12 con 18 puntos.



Melgar vs Atlético Nacional



Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN / Star +

Árbitro: Edina Alves Batista (Brasil)



​Alineación probable Nacional:





Kevin Mier; Cristian Castro, Cristian Zapata, Aguirre, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Yerson Candelo, Dorlan Pabón, Nelson Deossa, Jefferson Duque.