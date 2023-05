Medellín, obligado a ganar en Libertadores: enfrenta a Metropolitanos

Independiente Medellín saldrá por el todo o nada en el estadio Atanasio Girardot en partido de la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores, donde el conjunto dirigido por David González, espera salir victorioso contra el delicado Metropolitanos de Venezuela.





El poderoso no viene de tener un buen rendimiento en Liga BetPlay y al perder contra Atlético Nacional, salió de los ocho mejores del torneo local, por lo que llega herido a este choque internacional contra los venezolanos, quienes también vienen en delicada situación en Libertadores, pues no han sumado puntos.



Pese a que no se ha dado la primera victoria en Copa Libertadores, Independiente Medellín llega con la ilusión de sumar tres puntos tras los buenos rendimientos que tuvo contra Club Nacional e Internacional, donde tuvo para ganar, pero terminó cediendo puntos por no saber manejar el remate de partido.



Un plus que tendrá Medellín es que Metropolitanos en condición de visitante no ha sido muy regular en la temporada, donde de los últimos seis encuentros ha sumado cinco derrotas y tan solo una victoria que fue contra Estudiantes Mérida, por lo que contra el poderoso busca empezar una nueva racha.



En el papel Medellín es favorito y espera no decepcionar, pues una derrota los dejaría al borde de la eliminación en fase de grupos y hay que recordar que Nacional e Internacional sumaron tres puntos contra los venezolanos, por lo que necesitan sumar y no dejar que se escapen el equipo brasileño y uruguayo.



Medellín vs Metropolitanos



Día: miércoles 21 de mayo 2023

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

TV: ESPN / Star +