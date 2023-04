Pereira y su primera vez en La Bombonera: se vale soñar contra Boca

Deportivo Pereira no despierta del sueño de estar disputando una Copa Libertadores por primera vez en su historia y todo tras ser campeón del fútbol colombiano, campeonato que le sirvió para estar enfrentándose a equipos históricos del continente.

Después de enfrentar al copero Colo-Colo de Chile, el conjunto que dirige Alejandro Restrepo jugará contra uno de los más grandes del fútbol argentino como Boca Juniors, equipo que es siempre llamado a ganar siempre la Copa Libertadores y que hará su debut en condición de local en la competencia frente a sus hinchas, en una era que recién comienza con Jorge Almirón.



Más allá de que Pereira tenga su primera experiencia fuera del país y frente a Boca, los matecañas esperan no intimidarse en La Bombonera y sobre el papel llega con las mismas fuerzas que los xeneizes, pues el club argentino no llega con buen presente y que tiene varias ausencias.



Algo que podría aprovechar Pereira es sin duda el mal comienzo de Jorge Almirón al mando de Boca Juniors, pues el técnico debutó con dos derrotas en Liga Argentina y no ha convertido goles, algo que en la historia del club nunca sucedió.





Una de las novedades que no tendrá Boca contra Pereira es la de Juan Edgardo Ramírez, quien está desgarrado y no será de la partida, además, el colombiano Sebastián Villa es la gran incógnita, pues no pudo concentrar debido a que tuvo que asistir a juicio por violencia de género. Sin embargo, será esperado por el cuerpo técnico hasta último momento.



Por esta razón, Pereira tendría una leve ventaja y solo espera no temerle al ambiente que genera jugar en La Bombonera, pues si vamos a rendimiento, los de Restrepo no conocen la derrota desde la fecha 9 de Liga contra Atlético Nacional. A partir de allí, acumula cinco empates y una victoria, por lo que por lo menos, llega con mejor presente que Boca, pues los argentinos llevan tres derrotas consecutivas y no ganan desde el 1 de abril.



De momento, Pereira hará su sueño realidad y espera entrar en la historia del fútbol internacional en caso de no salir perdedor contra Boca Juniors, pues será su primer enfrentamiento con uno de los clubes más ganadores de la Libertadores.



Así saldría Boca Juniors y Deportivo Pereira en La Bombonera:



Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedetto, Sebastián Villa o Miguel Merentiel.



Aldair Quintana; Juan Pablo Zuluaga, Diego Hernández, Carlos Ramírez, Geisson Perea, Maicol Medina; Jimer Fory, Jhonny Vásquez, Johan Bocanegra; Arley Rodríguez y Ángelo Rodríguez.