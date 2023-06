A Lionel Messi lo tentaron con jugar Libertadores: trino de directivo

Que fichará en Al-Hilal, que esperará al FC Barcelona, que la MLS también lo quiere, que en Europa lo que le sobran son ofertas... De todo se rumora sobre el futuro de Lionel Messi, quien este fin de semana disputó su último partido con PSG. El '10' campeón del mundo analiza la mejor opción para continuar su carrera.



Y es que a Leo le aparecen opciones en todos los rincones del mundo, lo único cierto es que no sufrirá por no tener equipo la próxima temporada, ¿Quién no quisiera tener al campeón del mundo en su plantilla?



Esta vez, el que quiso "tentarlo" con jugar en Sudamérica fue el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. El directivo del ente que rige el fútbol sudamericano le dejó un mensaje en Twitter a Leo.



Domínguez ya le había mencionado su deseo de verlo jugando Copa Libertadores en el pasado homenaje a los campeones del mundo. "¡Leo Messi, la Conmebol Libertadores te espera siempre!", mencionó el Presidente de Conmebol. De inmediato, los hinchas de Newell's, Gremio, Olimpia, Flamengo, Barcelona SC y Corinthians, entre otros, le pusieron la camiseta.



La última noticia sobre el futuro de Messi se conoció este lunes, luego que Jorge Messi, quien además de ser su padre es su representante, se reuniera con Joan Laporta, presidente del Barcelona, para hablar de un posible regreso. "Leo quiere volver al Barça y a mi también me gustaría que vuelva", mencionó ante los medios locales.