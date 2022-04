Deportivo Cali no tuvo suerte: de cabeza a la derrota con Corinthians

Deportivo Cali cayó derrotado por la mínima diferencia contra Corinthians en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Los dirigidos por Rafael Dudamel a pesar de no generar mucho en ataque, logró controlar el partido por muchos pasajes del mismo, pero al final se quedaron con las manos por un error propio.



Para FUTBOLRED este es el análisis de la derrota azucarera:



La lesión de Guillermo Burdisso: uno de los puntos de inflexión fue la salida de defensor central argentino por una molestia en la cadera, que arrastraba desde un golpe en un tiro de esquina en el primer tiempo. Con el gaucho afuera, el Timão pudo presionar con mejor solvencia la zona defensiva del Cali en el segundo tiempo, con muchas más oportunidades.



Los cambios no respondieron de buena forma: las sustituciones que se realizaron luego de la anotación de los brasileños no surgieron el mejor efecto y solo pudieron generar la opción que desperdició José Caldera en los minutos finales, tras poder llevar el balón al área contraria desde la pelota quieta.



No saber aprovechar las pocas oportunidades: durante los 90 minutos los caleños realizaron 7 remates de los cuales solo dos tuvieron dirección de arcó, donde pudieron tener una mejor suerte para incluso ganar el partido. La primera con el cabezazo de Burdisso en un tiro de esquina, con Cássio enviándola de nuevo al córner y un remate sin mucha potencia en la segunda parte. Además, de la ya mencionada por Caldera, que la envió por encima del horizontal de golero brasileño.



No poder defender un poco más alejado del arco: por varios momentos Corinthians no tenía mucha profundidad, pero el Cali empezó a replegarse más de lo necesario cediendo terreno de juego al rival, sucediendo especialmente en la parte final y solo cuando conseguían una pausa larga por alguna falta o discusión propia del juego, lograban alejar de nuevo la cercanía del rival.



Para destacar, el planteamiento inicial de Dudamel: el Cali desde el inicio tuvo un buen comportamiento en general, que desde los detalles se puede decir que le faltó en algunos aspectos resaltados anteriormente, pero la presentación fue bastante positiva desde lo defensivo, en un buen comportamiento en gran parte del grupo, pero que terminó siendo una difícil derrota por la ausencia de Burdisso, la falta de definición y un error individual.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15